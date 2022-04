isola-dei-famosi,-roberta-morise-diretta-su-lory-del-santo-e-carmen-di-pietro:-“non-possiamo-…”

Roberta Morise è stata una delle protagoniste di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La naufraga è stata da poco eliminata e proprio prima di tornare in Italia ha colto l’occasione per rispondere alle domande e alle curiosità di alcuni followers. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Roberta Morise risponde alle domande dei fan

Roberta Morise è stata l’eliminata della sesta puntata dell’Isola dei Famosi dopo aver perso al televoto contro la moglie di Clemente Russo ovvero Laura Maddaloni e contro Jovana Djordjevic. La showgirl a proposito di Blind ha affermato di volergli bene come un fratello sottolineando che fin da subito tra di loro è nata una bellissima amicizia. A proposito di Lory Del Santo e della possibilità che tra loro possa nascere una bella amicizia dopo il reality ecco che la Morise si è così espressa: “La vedo un po’ dura, ma mai dire mai. Non ci sono mai stati così tanti problemi tra di noi, è proprio una incompatibilità caratteriale quindi credo proprio di no”.

Il commento su alcuni naufraghi

Dopo aver risposto alla domanda di un utente che le ha chiesto se consiglierebbe di fare l’Isola affermando di si e precisando che rifarebbe questa esperienza tantissime altre volte ecco che Roberta Morise ha poi colto l’occasione per rivelare chi desidererebbe vedere in finale. “In assoluto Blind, Jeremias e Gustavo e perché no, Laura e Clemente”. E proprio a proposito di Blind ha rivelato che nonostante siano diversi tra di loro è nato un grande rapporto di complicità. “Assolutamente Blind tutta la vita”.

La domanda di un fan su Lory e Carmen

Vi è stato poi chi ha colto l’occasione per accusare la Morise di aver avuto cattiveria nei confronti di Lory e Carmen e chiedendone il motivo. A tale domanda l’ex naufraga ha risposto “Nessuna cattiveria nè nei confronti di Carmen che tra l’altro abbiamo stra chiarito ed è uscita fuori la sua vera essenza quella più bella dopo gli scontri avuti, nè tantomeno con Lory per la quale provo soltanto stima. Ma ci sta, non possiamo amare tutti”. La Morise ha poi concluso affermando di aver legato molto, tra le donne dell’Isola, con Guendalina Tavassi ma anche con Jovana, Laura ed Estefania. Roberta Morise ha poi voluto smentire ogni rumors relativo alla sua sospetta vicinanza a Jeremias Rodriguez rivelando ai suoi fan di essere fidanzata.