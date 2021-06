isola-dei-famosi,-roberto-ciufoli-lancia-una-bomba:-“qualcuno-ci-trattava-male”

L’Isola dei famosi 2021 è ormai terminata ma i retroscena che stanno continuando ad uscire sono ancora tanti e, se qualcuno ha dei ricordi meravigliosi, altri hanno ancora parecchio da ridire come ad esempio Roberto Ciufoli. Vediamo cosa è accaduto.

Roberto Ciufoli dice che sull’Isola: “Qualcuno ci trattava male”

Roberto Ciufoli è stato uno dei concorrenti di questa edizione, la quindicesima, dell’Isola dei Famosi che è terminata con la vittoria di Awed.

Ciufoli, ormai tornato in Italia, ha fatto una diretta Instagram con Roberto Ferrari e Cristian Marchi, ha anche chiacchierato un po’ con Fariba Tehrani e poi ha detto che i giorni sull’Isola sono molto duri e non c’è niente di finto, tutto è esattamente come si vede e poi ha aggiunto: “Qualcuno dell’Isola, dei produttori la prendeva sul serio. Qualcuno ci trattava anche male. Non c’era un vantaggio o privilegio”.

Insomma, per Roberto Ciufoli stare sull’isola è stata davvero un’avventura e ha commentato così

: “E’ molto dura”.

E poi ha anche spiegato che: “La cosa che mi ha colpito è che l’Isola in realtà è molto più dura di come il 90% delle persone che la segue crede che sia”.

E poi su alcuni ex naufraghi ha detto: “Ho visto entrare più maschi alpha che granchi”.

Fariba Tehrani ha aggiunto anche: “I giovani dormivano e davanti le telecamere facevano qualcosa per farsi vedere”.

Ciufoli ha poi proseguito così: “Sono rimasto colpito dalla generazione incontrata sul’isola di giovani molto fragili psicologicamente e fisicamente”.

E poi Ciufoli ha concluso così: “L’isola è proprio un fatto di testa. Se riesci ad abituarti a tutti i disagi della natura devi avere la testa che ti aiuti”.

Emanuela Titocchia contro Roberto Ciufoli: “All’Isola faceva il santo davanti a tutti”

Emanuela Tittocchia anche lei ex naufraga all’Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista a Radio G -Love TV in occasione della quale ha raccontato la sua esperienza all’Isola. La Titocchia ha duramente criticato Roberto Ciufoli: “Faceva il santo davanti a tutti … Dietro diceva delle cose terribili”.

E poi: “Quante volte gli ho detto dilla questa cosa ad alta voce. Questa tipologia di persone qua non le voglio proprio vedere perchè non mi piacciono. Ribadisco lo trovo scorretto perchè ti stanno pagando per fare il sincero”.

E poi sulla sua esperienza ha detto: “Se avessi voluto sarei andata avanti, non mi sarei esposta così tanto. Avrei fatto finta di niente. Se io vado su un’isola e uno mi sta antipatico io glielo dico perchè il gioco è quello. Non è andare a recitare”.

In conclusione ha dichiarato: “Un reality è la rappresentazione della realtà. Di persone vere all’isola credo ce ne fossero quattro, cinque. La maggior parte dicevano cose che convenivano o agivano sempre con strategia. La stessa cosa accade nella vita. Le persone sono più preoccupate ad apparire che ad essere e sono talmente insicure”.