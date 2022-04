Isola dei Famosi, Rosolino sbotta: “Ecco perché mi hanno fatto fuori”. Il commento che l’ha rovinato

Il reality Isola dei Famosi sta proseguendo a gonfie vele con a timone della conduzione Ilary Blasi. Come inviato, però, non abbiamo ritrovato Massimiliano Rosolino bensì è ritornato Alvin. Perché? Cosa è successo realmente?

Vero è che, secondo alcuni, l’ex inviato dell’ Isola dei Famosi non ha ricoperto al meglio il suo ruolo. Molte, infatti, sono state le critiche nei suoi confronti e i paragoni con altri inviati, in particolare con Alvin. Ma è stato davvero questo il motivo per cui è stato sostituito?

Massimiliano Edgar Rosolino è un personaggio televisivo ma soprattutto un campione di nuoto. Ha vinto ben 60 medaglie tra Olimpiadi, mondiali ed europei. La sua vita è stata sempre dedita alla carriera e allo sport fin quando non ha incontrato la ballerina Natalia Titova dalla quale ha avuto due figlie e, insieme, hanno creato una bellissima famiglia. Nonostante ciò, Massimiliano non ha mai trascurato il suo lavoro e la sua passione. Si è sempre allenato e ha sempre condotto una regime alimentare molto sano; infatti ha sempre dichiarato “L’imprinting sportivo resta per sempre”.

Nella sua carriera sportiva, Rosolino ha avuto anche una parentesi nel mondo del reality: inviato dell’Isola dei famosi nel 2021. Al timone della conduzione c’era sempre Ilary e tra loro sembrava esserci un’ottima intesa, molto spesso anche goliardica tanto che la conduttrice beffeggiava l’amico quando si faceva sopraffare dall’ansia durante la diretta. Per Massimiliano era la prima esperienza come inviato e con un ruolo molto importante in prima serata e molto spesso appariva impacciato e molto emozionato soprattutto all’inizio.

Le prime dirette risultavano quasi un flop perché a prevalere era l’ansia dell’inviato e i commenti degli spettatori al riguardo. Via via tutto iniziò ad andare per il meglio anche se un velo di emozione c’era sempre. Tutto ciò, però, ha reso Massimiliano un vero e proprio protagonista della scorsa edizione dell’Isola soprattutto per i suoi momenti simpatici con il concorrente Ubaldo Lanzo. Ciò, però, non è bastato a riconfermarlo come inviato nella nuova edizione. Il suo posto è stato ripreso da Alvin che, ormai, è un vero esperto dell’Isola dei Famosi.

Questa decisione ha fatto pensare che si sia trattato di un vero e proprio tradimento alle spalle del nuotatore dovuto soprattutto dal pubblico che altro non faceva che paragonarlo ad Alvin tessendone le lodi. I telespettatori più accaniti del reality puntualizzavano la precisione e la sicurezza che mostrava Alvin nel ruolo di inviato a differenza dell’insicurezza e della goffaggine di Massimiliano, talvolta anche ridicolizzandolo. Rosolino, da sportivo qual è, non ha mai badato al chiacchiericcio né si è sbilanciato a replicare. Sarà sempre così o prima poi toglierà qualche sassolino dalla scarpa? Non ci resta che attendere.

