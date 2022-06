Isola dei Famosi, Svelato il nome del vincitore “Era tutto deciso dall’inizio” Ecco chi è, Pubblico furioso

Sta per terminare questa edizione de L’Isola dei Famosi ma a quanto pare già tutti sanno chi sarà il vincitore. Mancano solo tre puntate al finale di stagione, dopodiché la Mediaset metterà in pausa i reality e lascerà spazio al palinsesto estivo. Fino all’appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che ricomincerà come sempre a settembre. Intanto, Ilary Blasi e il suo staff sono finalmente riusciti a raggiungere il risultato sperato. L’anno scorso la moglie di Totti era andata incontro a un gran fallimento, con ascolti bassissimi e naufraghi che non sono mai riusciti a catalizzare l’attenzione dei telespettatori.

Le delusioni per Ilary Blasi non sono terminate qua. Anche l’inizio di questa stagione televisiva non è cominciata con il piede giusto. La donna si è trovata al timone di Star in the star, ma la trasmissione è stata accusata di essere la brutta copia di Tale e quale show di Carlo Conti e ha avuto vita molto breve. Ma la rimonta è arrivata ben presto per la presentatrice, grazie a L’Isola dei Famosi e sicuramente grazie alle persone con cui ha scelto di condividere questo percorso. Al suo fianco, infatti, ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Tra loro si è instaurata una bella sintonia che coinvolge molto il pubblico.

Anche la scelta di Alvin come inviato in Honduras si è rivelata vincente. Il rapporto tra lo sportivo è Ilary Blasi è evidentemente confidenziale, e questo crea delle dinamiche di gioco e scherzo tra loro che appassionano molto i telespettatori. Ma non dimentichiamo che l’attrazione principale sono i naufraghi. Quest’anno le dinamiche a L’Isola dei Famosi sono risultate vincenti. Come sempre, si formano dei gruppetti che si ritrovano a dominare tutti gli altri. Le battaglie e i litigi non mancano, così come non mancano i personaggi che vogliono separarsi dal gruppo e far sentire la loro voce.

Spesso i telespettatori si ritrovano a fare il tifo per gli emarginati, ma quest’anno sembra che il gruppo stia avendo la meglio. Puntata dopo puntata, infatti, sono stati eliminati al televoto tutti quei Vip che hanno cercato di estraniarsi e di mettersi contro quelli che sembrano essere diventati i leader dell’isola. Così, a sole tre puntate dal finale dell’Isola dei Famosi, a molti è già chiaro chi sono i personaggi che potrebbero resistere fino all’ultimo giorno. Soprattutto, sembrano tutti concordi su chi sarà il vincitore di questa edizione: Nicolas Vaporidis, attore di Notte prima degli esami e di tantissimi film che ci hanno fatto compagnia durante l’adolescenza.

Le scommesse parlano chiaro: Nicolas Vaporidis è il naufrago più quotato. Su tutti i siti preposti (Snai, Sisal e Eurobet) ha la quota più bassa con solo 2.00. Segue al secondo posto Edoardo Tavassi, con una quota che si aggira tra i 2.75 e i 3.00. Al terzo posto c’è Nick de I cugini di campagna, che nelle ultime puntate sta finalmente facendo sentire la sua opinione ed è quotato tra 7.00 e 7.50. Al quarto posto Luca Daffrè, l’unico tra le new entry a L’isola dei famosi, quotato tra 11.00 e 16.00. Chiude la classifica Carmen Di Pietro, la cui quota si aggira tra i 6.00 e i 12.00.

