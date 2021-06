isola-dei-famosi,-un-naufrago-fa-coming-out-e-confessa:-“sono-bisessuale”-(foto)

Isola dei famosi

Ubaldo Lanzo confessa di essere bisessuale

Ad una settimana dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 15, uno dei naufraghi del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha fatto una specie di coming out. Intervistato da Giada Di Miceli a Radio Radio nel programma Non Succederà Più, il cromatologo Ubaldo Lanzo ha confessato di essere bisessuale, ma tendente all’omosessuale.

Poi l’ex concorrente ha parlato anche del vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi. (Continua dopo la foto)

Ubaldo Lanzo fa coming out

Intervistato a Non Succederà Più su Radio Radio, l’ex naufrago Ubaldo Lanzo ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata. Tempo fa in Honduras il cromatologo ha detto che non aveva rapporti intimi da decenni lasciando tutti senza parole.

Ora l’uomo è tornato sull’argomento dicendo: “Se è vero che non lo faccio da 20 anni? Non pratico da 28 anni con le donne e da 47 con gli uomini. Con i maschi mai fatto, però mai dire mai. Questa è la verità sono serio. Allora se mi concedete un secondo vi dico una cosa. Ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane di San Pietro e i pipistrelli, perché son parente di Draculia, non faccio nulla. Quando l’ho fatto è stato bello. Quando ho fatto quello che dovevo fare con una donna mi è piaciuto. Adesso sono in un periodo cripto asessuato. Però secondo me sono bisessuale più tendente al gay. Vi devo confondere sennò non c’è gusto. Io sono da uomini e da donne sono rainbow. Non vi nego che un po’ di proposte indecenti le ho ricevute su Instagram, anche donne sposate. Se mi scrivono anche persone famose? E chissà poi ve lo dirò. Io con Tommaso Zorzi? Ma a bere un bicchiere di vino“, ha detto l’uomo.

Isola dei Famosi: il vincitore secondo Ubaldo Lanzo

Nel corso della lunga intervista a Radio Radio per Non Succederà Più di Giada De Miceli, l’ex naufrago Ubaldo Lanzo ha detto anche chi secondo lui doveva vincere la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

“Se fossi stato un telespettatore avrei votato Ignazio. Avrei voluto vincesse lui. Ho sentito pure Andrea e gli altri, ma Moser è il mio preferito. Ha vinto Awed e chapeau. Per come si è presentato con me e si è comportato, Ignazio è quello che ho nel cuore. Sono diventato un buon conoscente di Angela Melillo, Francesca Lodo, Valentina Persia, Ignazio, Andrea Cerioli e anche di Matteo Diamante. Proprio lui lo ospiterò, mi ha chiesto di venire a casa mia per vivere da barone e lo aspetterò”, ha concluso il cromatologo.