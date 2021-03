isola-dei-famosi,-valentina-persia-attacca-vera-gemma-e-l’opinionista-arianna-david-si-scatena-nei-commenti

Valentina Persia, come tutti sappiamo è una delle protagoniste principali di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. In queste poche settimane di permanenza sull’Isola sembra che diverse volte la donna sia finita al centro di una polemica. Nel corso dell’ultima puntata del reality, la naufraga pare abbia avuto uno scontro non indifferente con Vera Gemma.

Scontro acceso tra Valentina Persia e Vera Gemma all’Isola

Ad un certo punto, Valentina avrebbe fatto un’imitazione piuttosto simpatica ma nel contempo anche piuttosto pungente nei confronti di Vera, scatenando la sua furia. L’obiettivo di Valentina pare fosse soltanto uno, ovvero far capire a tutti i spettatori che Vera non fa niente per il suo gruppo. Ma con questa imitazione, pare che Valentina volesse anche far intendere altro, ovvero che Vera è anche falsa e lo ha dimostrato in queste settimane. Nel corso della puntata di Mattino Cinque, la conduttrice Federica Panicucci, avrebbe parlato ampiamente di quanto accaduto sull’Isola e sarebbero ovviamente intervenuti anche gli ospiti presenti in studio, esprimendo la loro opinione al riguardo.

Tutti dalla parte di Valentina

Non è di certo la prima volta che le due naufraghe litigano, ma questa volta i toni sono stati piuttosto accesi. Gli ospiti presenti nello studio di Federica Panicucci sembra che in un primo momento abbiano dato ragione a Valentina Persia, mentre altri hanno difeso Vera Gemma. De resto la stessa cosa era accaduta in puntata, quando gli opinionisti hanno chi preso le parti dell’una e chi dell’altra. La maggior parte però sembra aver dato ragione proprio a Valentina. L’unica ad essere andata fuori è stata Arianna David, la quale avrebbe dichiarato. “Valentina dovrebbe darsi un attimo una calmata…Perchè andare giù pesante così con Vera? L’hanno massacrata…Non lo trovo giusto…”. Ed ancora sembra che dalla parte di Valentina si sia anche schierata Miriana Trevisan, che era presente a Mattino 5. L’ex velina sembra aver detto che a suo parere Valentina ha ragione su Vera Gemma. “Io vorrei farmi esorcizzare tutte le mattine da lei…E’ fantastica…Rende viva e colorata questa Isola…E’ un personaggio…”, avrebbe aggiunto Miriana. Ciò nonostante, sembra che Arianna abbia continuato a dire la sua e ad andare contro Valentina.

Anche Paolo Brosio dalla parte di Valentina

Insomma, sembra proprio che Valentina abbia completamente conquistato tutti quanti. Nello studio di Federica Panicucci pare ci fosse anche Paolo Brosio, il quale ha rivelato che la concorrente avrebbe avuto una tale reazione proprio perchè da diversi giorni continua a subire degli attacchi da parte della Gemma. Insomma, tutti dalla parte di Valentina