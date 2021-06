isola-dei-famosi,-vera-gemma-affonda-awed:-“tu-come-zorzi?-ti-piacerebbe”

Vera e Awed

Vera Gemma contro Awed

Chi ha seguito la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente cosa è accaduto nelle prime settimane tra Vera Gemma e Awed, trionfatore del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Simone Paciello, vero nome dello Youtuber napoletano e l’attrice romana hanno iniziato nel migliore dei modi la loro avventura in Honduras.

Ma una volta eliminata da Playa Reunion, il ragazzo ha voltato le spalle a colei che considerava amica. Un gesto che ha fatto storcere il naso alla diretta interessata che, a distanza di un mese ha avuto un confronto diretto con Awed.

L’affondo dell’attrice al vincitore dell’Isola 15

L’ex naufraga Vera Gemma, intervistata dal portale web BlastingNews, ha fatto intendere di esserci rimasta abbastanza male per la mancata risposta a un messaggio che ha inviato ad Awed per congratularsi della vittoria de L’Isola dei Famosi 2021. L’attrice romana ha detto che lo Youtuber partenopeo è: “Abbastanza maleducato e vorrei proprio chiedergli chi si crede di essere”. Ma non è finta qui, infatti, la compagna di Jedà ci è andata giù pesante.

La donna ha aggiunto qualcosa a proposito di un commento fatto da Simone Paciello. Quest’ultimo aveva detto di sentirsi come Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ed è su questa dichiarazione che è intervenuta l’ex naufraga. “Lui poi continua a definirsi il Tommaso Zorzi de L’Isola dei Famosi, dicendo che i loro percorsi nei reality sono simili: sì, ti piacerebbe…”, ha concluso l’attrice capitolina.

Vera Gemma parla di Cecilia Rodriguez

Intervistata dal sito internet BlastingNews, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 Vera Gemma ha chiarito una volta per tutte il rapporto tra lei e Cecilia Rodriguez modella argentina e compagna di Ignazio Moser.

“Sì, anche con lei tutto chiarito. Basta, veramente: lei ha avuto l’umiltà di chiedermi scusa. Nel momento in cui una persona mi chiede perdono ha la mia piena disponibilità. Non ce l’ho assolutamente con lei. Della questione si è parlato tantissimo, anche dopo che si è risolta: io e lei non abbiamo nessun problema. Nel caso in cui dovessimo incontrarci ci saluteremmo senza alcun problema. Ma alla fine il mio rapporto è risolto, in un modo o nell’altro, più o meno con tutti”, ha concluso la fidanzata di Jedà.