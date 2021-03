isola-dei-famosi-vera-gemma,-il-fidanzato-jeda-di-28-anni-meno-di-lei-dice-che-…

Una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei famosi è lei, Vera Gemma. Quest’ultima, avrebbe fatto sapere di avere un fidanzato molto giovane. Si tratterebbe di Jesa, il manager di musica pop che avrebbe ben 28 anni meno di lei. Adesso, a distanza di pochi giorni dall’inizio del reality e dopo che si è parlato a lungo di questa storia, il giovane senza abbia voluto parlare e raccontare qualcosa di inedito circa la loro relazione. Nello specifico, il fidanzato della naufraga avrebbe raccontato di come ha avuto inizio la loro relazione e quali sono i pensieri della sua famiglia al riguardo.

Isola dei famosi 2021, la storia d’amore tra Vera Gemma e Jeda

Lo abbiamo già detto, una delle protagoniste di questa edizione del reality è lei, la figlia del noto Giuliano Gemma. In queste due settimane di permanenza sull’isola, la naufraga sembra aver dimostrato di avere tanta forza e di volersi mettere in gioco, in tutto e per tutto, sfruttando ogni arma a suo disposizione. Inoltre, sembra che abbia anche dimostrato di avere un carattere molto forte, tanto da essere il leader della squadra dei Burinos. Quest’ultima, a poche ore dall’inizio del reality, avrebbe confessato di avere una storia d’amore con un uomo molto più giovane di lei. Quest’ultimo sarebbe Jeda, che per chi non lo sapesse è un noto manager di musica pop. Il giovane, sin dall’inizio è stato presente in studio, per poter fare il tifo per la sua compagna. Interpellato anche dalla conduttrice Ilary Blasi, oltre che dagli opinionisti del programma, Jeda avrebbe anche confessato di non essere affatto preoccupato per i complimenti che la sua fidanzata spesso riserva ai suoi colleghi naufraghi. Ad ogni modo, è stato proprio a Casa Chi, che il manager ha parlato di come è iniziata la sua storia d’amore con Vera Gemma.

Jeda, confessioni a Casa Chi

“Vera Gemma ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”. E’ questo quanto raccontato dal giovane a Casa Chi, parlando anche della differenza d’età piuttosto importante che c’è tra i due e che ha dato adito a parecchie polemiche, soprattutto in questi ultimi giorni.

La differenza d’età non è un problema

Tra Vera Gemma e Jeda c’è una grande differenza d’età, circa 28 anni, ma per loro questo non rappresenta un problema. Adesso, mentre la sua compagna si trova in Honduras, Jeda racconta di fare il tifo da casa e di trascorrere gran parte del tempo con il figlio di lei, Maximus, un bambino che lui stesso definisce speciale e con il quale ha tanto legato.