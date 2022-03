isola-dei-famosi,-vladimir-luxuria-parla-della-sua-isola:-“non-mi-…”

L’Isola dei Famosi 2022 è finalmente iniziata e ormai da qualche giorno non si parla se non di questo attesissimo reality show. A condurre è Ilary Blasi che ha scelto di avere al suo fianco, come opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha già preso parte al reality in questione oltre che come opinionista anche come inviata e come naufraga. E proprio a proposito dell’esperienza da naufraga si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Vladimir Luxuria ricorda la sua esperienza da naufraga all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è sicuramente un reality diverso da tanti altri in quanto mette a dura prova la resistenza di ogni naufrago. E proprio Vladimir Luxuria, oggi presente nella celebre trasmissione come opinionista, ha voluto ricordare nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv quanto sia stata difficile l’esperienza da naufraga. “Ero pelle e ossa, irriconoscibile. Vissuto un momento difficile. Non mi riconoscevo”, queste nello specifico le parole espresse dall’opinionista.

Il consiglio dell’opinionista ai naufraghi

Vladimir Luxuria ha poi proseguito la sua intervista a Nuovo Tv rivolgendosi direttamente ai naufraghi che hanno appena iniziato questa nuova avventura in Honduras. E nello specifico ha voluto avvertirli di non lamentarsi per ciò che succederà nel corso delle prossime settimane. “Non devono lamentarsi di ciò che accade lontano dalle telecamere. Se qualcuno le scopre non devono protestare” queste esattamente le sue parole.

Il commento sulla polemica legata a Il Cantante Mascherato

Vladimir Luxuria è stata una delle protagoniste dell’edizione in corso de Il Cantante Mascherato ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’opinionista si nascondeva sotto la maschera del Pesce Rosso e la sua eliminazione, e di conseguenza il suo smascheramento, ha avuto luogo pochi giorni fa e quindi esattamente alcuni giorni prima che su Canale 5 prendesse il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tale coincidenza ha fatto nascere il sospetto, in alcuni telespettatori, che in realtà la sua eliminazione da Il Cantante Mascherato non sia stata casuale ma prevista proprio per poter permettere a Vladimir Luxuria di prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi. Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo Tv Luxuria è intervenuta sull’argomento affermando semplicemente “E’ una gara ed è andata così. Esperienza bellissima e ho partecipato al meglio delle mie possibilità”.