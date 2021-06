isola,-elettra-lamborghini-spiega-la-causa-del-disagio:-cosa-accadde

Cayo Cochinos ha chiuso i battenti e L’Isola dei Famosi è finita. Per Elettra Lamborghini è il momento giusto di svelare la verità in merito.

Con il reality giunto al termine, subito è giunto il tempo di tirare le somme di quelli che sono i risultati portati a Canale 5 ed a Mediaset di quanto è accaduto non solo con i naufraghi in Honduras, ma anche in studio.

La squadra degli opinionisti composta da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi non ha entusiasmato. Mentre pareri sempre più che positivi li ha suscitati Ilary Blasi.

Gli ascolti de “L’Isola dei Famosi” non risultano essere in linea con gli obiettivi preposti. Ma nonostante ciò, sembra scontato che ci sarà una ulteriore edizione l’anno prossimo. Se ne parlerà anche in questo caso in primavera.

In questi dieci mesi circa che ci separano dalla prossima “Isola dei Famosi” occorrerà capire cosa fare per aumentare la qualità e per garantire un numero maggiore di ascolti.

Se la stessa Ilary Blasi sembra essere l’unica sicura di conservare il posto. Non altrettanto possono dire i vari Elettra Lamborghini e soci, che non hanno entusiasmato il pubblico e non hanno raccolto consensi unanimi.

Cosa farà lei con la televisione dopo l’Isola: “Ho deciso”

La cantante originaria di Bologna, intervenendo all’ultima puntata de “Il Punto Zeta” condotto proprio da Tommaso Zorzi, ha descritto tutto quanto vissuto nelle vesti di opinionista del reality.

Per me l’esperienza è positiva e dico grazie ad Ilary e Mediaset. So di non essere stata perfetta ma lo rifarei ancora. Non subito però, aspetterei qualche anno perché la musica resta il mio ambito principale

Proprio ora lei è uscita con un nuovo lavoro discografico. L’essere una star della televisione è ottimo perché porta grande successo personale. Ma tutto questo toglie anche tempo nel pensare a cosa produrre per la sala registrazione.

Di certo comunque non abbiamo smesso di vedere Elettra Lamborghini in televisione con questa edizione de “L’Isola dei Famosi”.