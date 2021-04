isola,-gilles-rocca:-fidanzata-ha-tolto-le-foto-con-lui?-giallo-(e-spiegazione)

Continua a essere divisivo Gilles Rocca, tra i protagonisti assoluti dell’Isola dei Famosi 2021. Nel corso della 12esima puntata, trasmessa il 26 aprile, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha preso una decisione che ha fatto discutere: ha rifiutato di partecipare ad una prova ricompensa con Francesca Lodo. Motivo? La prova prevedeva che ci fosse un bacio stampo sott’acqua, in apnea. Gilles ha detto no, perché le “cene a lume di candela le faccio con il mio amore”. La showgirl sarda, seppur ha versato delle lacrime in quanto non ha potuto beneficiare del gustoso piatto di pasta in palio, ha dichiarato di riuscire a comprendere la scelta di Rocca. “Lo so, non è bello baciare un’altra donna mentre la tua ragazza ti guarda da casa”, ha chiosato la Lodo.

Dopo tale fatto si è verificato un ‘giallo’ attorno a Miriam Galanti, fidanzata di Gilles. Sui social alcuni affezionati all’Isola 2021 hanno notato che sul profilo Instagram della donna non ci sono foto con il compagno, pensando che fossero state rimosse. Immediatamente si sono rincorse le indiscrezioni che volevano la Galanti adirata con Rocca per qualche motivo riguardante il suo atteggiamento all’Isola. Il ‘giallo’ delle istantanee di coppia inesistenti sul profilo di Miriam ha però una spiegazione e non concerne il reality di Canale Cinque.

Isola 2021, perché Miriam Galanti non ha foto social con Gilles Rocca

Gli spettatori dell’Isola hanno preso un granchio. Miriam non ha cancellato le foto con Gilles per via di qualche arcano sospetto riferibile al programma timonato da Ilary Blasi. Semplicemente, nella bacheca del suo profilo Instagram, non le ha mai pubblicate. La donna, infatti, come ben spiega Fanpage.it, utilizza il feed della piattaforma web per dare spazio ai suoi shooting professionali, le sue interviste oppure alle fotografie scattate sul set o nel backstage delle trasmissioni tv alle quali prende parte.

Insomma, la Galanti, ben prima che iniziasse l’Isola, preferiva mettere in bacheca scatti senza il compagno, probabilmente per preservare la propria privacy e quella dello stesso Gilles, che invece è più ‘espansivo’ in tal senso. E infatti non disdegna di postare scatti social con la fidanzata. Al di là di tutto, è importante rimarcare che Miriam non ha cancellato alcuna foto, semplicemente quelle foto a cui si sono riferiti alcuni utenti non ci sono mai state.