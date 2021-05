Isola, Marcuzzi Meglio Di Blasi? A Scegliere è Un Big Di Mediaset

La conduzione dell’Isola dei Famosi è da poco cambiata e il testimone è passato a Ilary Blasi, dopo tanti anni di conduzione di Alessia Marcuzzi. Il confronto sorge naturale, chi ha avuto più successo?

Ilary Blasi (Screenshot da Instagram)Nelle ultime ore si sta facendo molto chiacchiericcio intorno ad un’affermazione di una lettrice che , rivolgendosi al giornalista conduttore Maurizio Costanzo, sottolinea maggiore spigliatezza da parte di Alessia Marcuzzi per la conduzione del l’isola dei famosi.

Il celeberrimo presentatore romano che per anni ha condotto in seconda serata su canale 5 il ” Maurizio Costanzo show” con l’immancabile presenza del pianista Bracardi, ha una rubrica sul giornale. Nuovo e si è visto recapitare una lunga mail di un’evidente ammiratrice della simpaticissima Marcuzzi. La lettera ammetteva di preferire di gran lunga la show girl dalle lunghe gambe alla moglie di Totti la bellissima Ilary Blasi.

Costanzo nn ha voluto aggiungere benzina sul fuoco e ha risposto dicendo che entrambe le artiste sono molto brave e professionali e ognuno ha il suo modo di essere e di mostrare le proprie capacità attingendo dalle esperienze lavorative che hanno segnato il loro percorso.

L’Isola dei Famosi: l’opinione di Maurizio Costanzo Purtroppo i dati Auditel nn premiano affatto la ex letterina che non riesce a fare decollare il reality show sempre seguitissimo dai telespettatori nelle messe in onde degli anni passati. La Mediaset aveva puntato molto sullo spettacolo certi che avrebbe ripetuto il successo del Gfvip anche con la presenza di un team che aveva incontrato i favori del pubblico da casa prima fra tutti la stella nascente Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello conclusosi qualche mese fa.

Il marito della De Filippi, dalla rivista in cui scrive, fa sapere che la Blasi è molto frizzante e naturale nella conduzione e che i bassi ascolti sono dovuti sicuramente al fatto che molti famosi in realtà nn lo sono poi tanto e che tanti di loro hanno preferito battere la ritirata perché l’avventura è difficile e faticosa. Le uniche punte di diamante hanno dovuto fare ritorno in Italia per motivi di salute come accaduto alla bellissima presentatrice Elisa Isoardi ex fidanzata del leader della Lega.

Riferendosi poi alla Marcuzzi la elogia in egual modo asserendo che dalla sua ha maggiore esperienza televisiva e che forse un giorno potrebbe anche tornare al timone del noto reality naufrago. Il cambio alla conduzione, prosegue il longevo giornalista, è stato dovuto solo per portare novità al programma per entusiasmare i telespettatori da casa. Dal canto suo la Blasi sforna sorrisi e naturalezza con la speranza che l’audience possa presto premiarla.

