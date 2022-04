isola,-nicolas-vaporidis-e-vladimir-luxuria-fanno-pace,-lui-“ti-chiedo-scusa-…”

Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lo scorso giovedì si sono resi protagonisti di uno scontro ma non solo. L’attore in diverse occasioni sembrerebbe essersi rivolto all’opinionista al maschile e non al femminile. Un modo di fare, questo, che non è piaciuto a Vladimir Luxuria che non ha perso l’occasione per farglielo notare. E se in un primo momento l’attore aveva deciso di non chiedere scusa ecco che a distanza di qualche giorno ha scelto di farlo. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Nicolas Vaporidis chiede scusa a Vladimir Luxuria

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, lunedì 4 aprile 2022. E proprio durante tale appuntamento Nicolas Vaporidis ha chiesto alla conduttrice di poter avere due minuti per chiarire quanto accaduto con Vladimir Luxuria nel corso della puntata precedente. “Io mi vorrei tanto scusare. Perché poi presi dalla diretta e dalla confusione io sento anche male quello che succede. Io mi scuso se ti ho mancato di rispetto e non era assolutamente mia intenzione. Vlady io ti chiedo davvero scusa”, sono state queste nello specifico le parole espresse dall’attore che non ha voluto perdere quindi l’occasione per scusarsi con l’opinionista.

Le parole dell’attore: “Spero di non averti offeso dicendoti caro”

Vaporidis ha poi proseguito il suo intervento affermando di credere che proprio Luxuria sia “una delle massime esponenti italiane per quanto riguarda l’identità di genere e la comunità LGBT” e ha poi continuato “Spero di non averti offeso dicendoti caro“. Il naufrago ha poi concluso il suo intervento affermando di essere uno dei maggiori sostenitori della libertà e precisando quindi che non era assolutamente sua intenzione quella di offendere.

La risposta dell’opinionista alle parole dell’attore

Alle parole espresse da Nicolas Vaporidis ecco che Luxuria ha risposto mostrandosi molto aperta al dialogo e soprattutto predisposta al perdono. “Io ho letto molte tue interviste di quanto hai recitato nel film Outing. Erano parole sul tema dell’omosessualità. So quanto sei stato vicino alla causa credimi. Hai detto una cosa che mi ha offesa ed ha offeso anche tante altre persone. Sei molto suscettibile, questo sì, ma io accetto volentieri le tue scuse“, queste le parole espresse dall’opinionista. Luxuria ha poi concluso invitando Nicolas a bere insieme un bicchiere di Ouzo ghiacciato, ovviamente quando terminata l’esperienza in Honduras potrà tornare in Italia.