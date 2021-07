isola,-valentina-persia-e-lo-scioccante-retroscena-su-awed:-“ha-tirato-dritto…”

A distanza di qualche settimana dalla fine del reality la ex naufraga si è tolta un sassolino dalla scarpa rivelando un assordo retroscena sul vincitore dell’Isola.

Nel reality in onda dall’Honduras Valentina Persia si è sempre dimostrata intrepida in ogni situazione, leale e corretta verso i suoi compagni di gara in ogni contesto e fino alla sua eliminazione.

In molti hanno criticato il comportamento del vincitore de “L’Isola dei Famosi” per averla eliminata al ballottaggio preferendo al suo posto Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

In un’intervista concessa al periodico Mio, Valentina Persia, ha deciso di togliersi un enorme peso dallo stomaco e rivelare un retroscena che riguarda sempre Awed, che fino alla fine ha dimostrato un atteggiamento poco competitivo verso gli altri partecipanti al reality.

Valentina Persia parla chiaro, su Awed non ci sono mezze misure

L’allontanamento di Valentina poco prima della finale è stato molto sofferto ma c’è anche un altro episodio, che non tutti sanno, ma che ha creato molto astio tra i due concorrenti.

Quando Awed ha votato per non farmi arrivare in finale ci sono rimasta molto male. Non ne abbiamo parlato, perché dopo la vittoria non c’è stato modo di comunicare, visto che scendendo dall’aereo non mi ha nemmeno salutato.

Poi la comica polemizza sul ritorno in aereo in cui Awed non l’ha nemmeno salutata:

Forse era una cosa che doveva finire lì, su Playa Palapa. Al ritorno in Italia, gli altri mi hanno salutato, lui invece ha tirato dritto. Ci sono rimasta male: avevamo condiviso risate e lacrime.

Spiega che in finale sono arrivati solo uomini molto forti sui social e le dispiace che il pubblico non abbia visto uno donna sul podio.