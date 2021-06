isola,-valentina-persia-ripensa-a-quella-volta-con-ignazio-moser:-cecilia-rodriguez-non-ci-sta

Valentina Persia e un momento speciale vissuto in compagnia di Ignazio Moser: la gelosia di Cecilia Rodriguez, ecco cosa succede.

L’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘, come ben sanno i telespettatori che l’hanno seguita, è stata piuttosto intensa e caratterizzata da emozioni forti.

Valentina Persia (foto da profilo ufficiale Instagram)

Il vincitore è stato Awed, ma non è stato di certo l’unico protagonista. Molti personaggi si sono fatti notare e sono nati diversi rapporti di sincera amicizia in Honduras.

Tra questi, hanno legato in particolare la comica Valentina Persia e Ignazio Moser. Valentina come sempre ha tenuto banco con la sua solita verve ed è nata una grande simpatia con l’influencer, che pur sbarcato ‘in ritardo’ sulla Palapa ha a sua volta conquistato un posto speciale nel cuore degli spettatori e dei compagni di avventura.

I due si stanno tenendo in contatto anche dopo la loro permanenza in Honduras, vedendosi appena possibile. Proprio un loro incontro, documentato sul web, ha scatenato la curiosità dei followers e non solo.

Valentina Persia e lo scatto che fa discutere con Ignazio Moser, il chiarimento con Cecilia

Un selfie di Valentina insieme ad Ignazio ha riscosso molti like e commenti e lanciato un piccolo ‘campanello d’allarme’.

La didascalia di Valentina recita ‘Ogni donna si meriterebbe un Ignazio Moser‘. Tra i tanti commenti al post, abbiamo visto anche quello di Ignazio che ha scritto: ‘A Cecilia Rodriguez non piace questo elemento…‘.

Il rapporto tra Moser e la showgirl e modella sudamericana, nato nella partecipazione dei due di qualche anno fa al ‘Grande Fratello Vip’ procede a gonfie vele, ma lei è sempre piuttosto gelosa del suo uomo. E lui lo ha simpaticamente fatto notare.

La stessa Valentina, con altrettanta ironia, ha commentato a sua volta, ‘tranquillizzando’ la Rodriguez: “Cecilia può continuare a dormire tranquilla…“.

Molte risate e battute tra i protagonisti, in un clima di sincera amicizia e goliardia. Ignazio continua ad avere occhi solo per la sua Cecilia, che sembra non avere effettivamente nulla da temere.