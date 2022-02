ISPI, tra i maggiori Paesi europei l’Italia è il più dipendente dal gas russo

Oggi circa il 36% del gas importato dall’Unione Europea proviene da Mosca. La maggior parte del combustibile viene consegnata dalla Russia, passando attraverso Polonia, Ucraina e Turchia. Ma esistono anche altri canali, che partono da Algeria, Libia, Azerbaigian, Norvegia.

Nel corso degli ultimi anni l’Unione Europea ha cercato delle strade alternative per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento di gas, puntando in particolare sul gas naturale liquefatto (GNL), soprattutto dopo il 2009 e 2010, quando per la prima volta la Russia chiuse i rubinetti verso l’Ucraina e parte dell’Unione.

Il gas naturale liquefatto (GNL) è gas naturale raffreddato fino al punto di diventare liquido. Non tossico e non corrosivo, il GNL può essere trasportato facilmente e in modo sicuro nel mondo in grandi navi cisterne, riducendo la necessità di lunghi gasdotti e consentendo ai paesi di importare gas naturale da tanti luoghi diversi.

Secondo i dati elaborati da Bruegel attualmente l’UE sta importando (dati aggiornati al 15 febbraio) circa 9000 milioni di metri cubi di gas, i quali provengono da:

– Russia: circa 2.000 milioni metri cubi, in calo dal 2021;

– Norvegia: circa 2.800 milioni di metri cubi, in aumento dal 2021;

– Algeria: 687 milioni di metri cubi, in rialzo rispetto alla fine del 2021;

– GNL (Gas Naturale Liquefatto): 3165 milioni di metri cubi, in deciso aumento rispetto al 2022.

Tuttavia, la Russia è sempre stata la scelta più facile ed economica: è infatti molto più semplice trasportare gas via tubo, e un enorme produttore non lontano dai grandi consumatori europei è un partner inevitabile.

Fonte ISPI

Inoltre, il calo di produzione in Norvegia, i problemi di produzione in Algeria e l’instabilità in Libia hanno al contrario aumentato la dipendenza europea da Mosca negli ultimi 10 anni. Tra i paesi europei, l’Italia è quello più dipendente dal gas naturale: una quota del 42,5% del mix energetico nostrano, mentre Francia e Germania possono contare sul nucleare, che soddisfa quasi i due terzi del fabbisogno elettrico francese.

“La Germania è sì più virtuosa nelle rinnovabili ma rispetto a noi fa anche molto più ricorso al carbone. Questo vuol dire che siamo più dipendenti dal gas russo di tutti gli altri? Il peso del gas nei mix energetici è sicuramente uno degli elementi da tenere in considerazione ma bisogna anche considerare quanto di questo gas viene importato dalla Russia e la quantità di gas importato sul totale dei consumi nazionali (alcuni paesi europei sono buoni produttori, almeno per il loro consumo interno)”, spiega ISPI, l’istituto per gli studi di politica internazionale. “A partire da questi 3 elementi presi insieme, ISPI ha creato un indice di vulnerabilità dal gas russo, presentato nella mappa qui sotto riportata, che dimostra che l’Italia, tra i principali Paesi europei, è di gran lunga il più dipendente dalle forniture di Mosca”.

Indicatore di vulnerabilità a un’interruzione di forniture di gas dalla Russia, fonte ISPI

L’articolo ISPI, tra i maggiori Paesi europei l’Italia è il più dipendente dal gas russo proviene da The Map Report.