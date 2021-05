ispirazione-jungle:-sette-idee-che-non-ti-aspetti

Motivi esotici, vivaci combinazioni floreali, infinite sfumature di verde o stampe animalier: l’ispirazione urban jungle conquista gli spazi domestici, per ricreare angoli fantasiosi e suggestivi. Per avere un angolo di “jungle” in casa basta poco: una carta da parati a tema, un tessuto, o – perché no – un mobile. Senza dimenticare le nuove soluzioni ispirate ai motivi più esotici e naturali, come i rivestimenti in ceramica o in fibre tessili – rigorosamente naturali ed ecologiche. E, infine, circondatevi di piante di ogni tipo per creare angoli verdi e ossigenanti.

Ceramiche

FAP Ceramiche

Se per voi i motivi jungle non rappresentano solo una tendenza, sceglieteli come rivestimento. Come un inno alla natura, Fap Ceramiche ha riprodotto sulle superfici numerose sfumature green, rigogliosi motivi vegetali e fantasie tropicali declinati nelle ultime collezioni Summer, Sheer, Nux e Bloom. Queste soluzioni dal design innovativo combinano creatività artigianale e tecnologie all’avanguardia tali da consentire ad architetti e designer di progettare con le collezioni FAP ceramiche ambienti ineccepibili dal punto di vista sia strutturale sia estetico.

Tessuti

Etro Home Collection

Fiori, frutti, animali: lo stile jungle si combina con infiniti motivi e lascia ampio spazio alla creatività. Come nella nuova collezione Etro Home: pattern narrativi tipici del brand traducono in un nuovo linguaggio, fluido e leggero, l’espressività immaginifica del mondo ETRO. Motivi floreali ed esotici declinati su tessuti, cuscini e complementi d’arredo che rendono unico e raffinato ogni angolo della casa.

Tappeti

Carpet Edition

Le stampe animalier sono perfette per ricreare un’atmosfera “jungle”. Grazie alla collaborazione con Emanuela Garbin e Michela Boglietti, Carpet Edition ha saputo coniugare il valore della produzione artigianale con la bellezza del design, offrendo una collezione di tappeti estremamente elegante, preziosa ed ecosostenibile. Jungle, in cui la trama tridimensionale riproduce le venature delle foglie, trasporta in un’insolita e verdeggiante vegetazione.

Cuscini

Coin Casa

La voglia di esotismo è spesso voglia di viaggi, di luoghi lontani. La nuova collezione Coin Casa è un omaggio al viaggio : occasione di crescita personale, esperienza da ricordare e condividere. Il viaggio free-style pensato per creare relazioni tra case, spazi e persone di paesi e culture diverse. Qui i colori sono freschi e vibranti, le tinte si ispirano a natura e tramonti, le disegnature sono spontanee e naturali.

Rivestimenti murali

CMO Elitis

Abaca, foglie di palma, giacinto d’acqua, canapa nepalese… La passione per i migliori elementi naturali al mondo e l’artigianato tradizionale ha portato CMO a scoprire materiali inconsueti. Per rivelare le loro qualità intrinseche – delicatezza, essenza naturale, ricchezza delle imperfezioni – queste fibre vengono tessute e ingrandite su telai a mano, da artigiani che perpetuano gesti antichi.

Mobili

Fornasetti

L’esotismo policromo del celebre decoro Coromandel dà grande risalto a questo mobile contenitore di Fornasetti capace di distinguersi con la sua sola presenza. Serigrafato, dipinto e laccato a mano, è dotato di gambe in legno massello e di un ripiano interno di altezza regolabile. Ovviamente, in stile jungle.

Carte da parati

Wallpepper

Adatte a ogni spazio della casa, le carte da parati a ispirazione jungle impreziosiscono e arredano l’ambiente. Dai motivi esotici di foglie tropicali, a quelli più originali che rappresentano la fauna, non c’è limite alla fantasia. Le carte da parati Wallpepper sono inoltre fonoassorbenti, antibatteriche e idrorepellenti.