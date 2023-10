Israele, Ambrogiani(Pd): “No a violenza e sangue. Risoluzione pacifica” 

“A nome del Partito Democratico di Marino, esprimiamo fortissima preoccupazione per quello che sta accadendo in questi giorni in Israele, condannando senza “se” e senza “ma” l’operazione terroristica di Hamas e, più in generale, la violenza che si sta perpetrando contro i civili e cittadini di quei territori. Violenza e terrore che si sviluppano illogicamente in nome di una questione palestinese che non nasce certamente oggi. Semmai, le colpe vanno rintracciate anche tra coloro che in questi decenni non hanno trovato soluzione pacifica e definita al conflitto Israelo-palestinese, che sta portando solo morte, sangue e distruzione. Conflitto che oggi si rinnova in maniera allarmante e per la cui risoluzione la comunità internazionale ha il dovere politico e morale di muoversi immediatamente al fine di riportare la vicenda sui binari del confronto democratico e della pace”. Così, in una nota stampa, il segretario cittadino del Pd di Marino, Sergio Ambrogiani.

Ufficio Stampa