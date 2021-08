israele,-persone-contagiate-anche-dopo-la-3a-dose-di-vaccino

La notizia pubblicata dai media israeliani in Italia sta rinfocolando, semmai ce ne fosse stato bisogno, le proteste dei no vax e rimbalzando sui social media con il solido corredo di “botte e risposte”. Da uno degli ultimi report del ministero della Salute in Israele ci sarebbero 14 persone infettate dal Coronavirus una settimana dopo aver ricevuto la…

