ISS ITALIA – Da inizio pandemia nel Paese sono stati oltre 4,3 milioni i casi segnalati di cui 139.287 fra sanitari.

Sono 260 i morti per Covid negli ultimi 30 giorni. Sono i dati che emergono dall'ultimo aggiornamento (all'1 agosto) della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, riportati sul portale Epicentro dell'Istituto superiore di sanità. I contagi, censiti in Italia, nello stesso periodo di tempo, sono stati 81.714, di cui 915 hanno riguardato operatori sanitari. Il 53,9% dei nuovi casi dell'ultimo mese sono maschi, il 46,1% femmine. I guariti in 30 giorni sono stati 43.487.

Da inizio pandemia nel Paese sono stati oltre 4,3 milioni casi segnalati di cui 139.287 fra sanitari. I morti hanno raggiunto quota 127.285 (2,9% del totale dei casi censiti). L'età mediana dei contagiati è di 46 anni guardando al dato complessivo da inizio pandemia, mentre negli ultimi 30 giorni è stata ben più bassa: 26 anni.