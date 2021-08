Issitalia Stipendi in italia sono in calo Milano contro green pass

Ha sfiorato il picco di 10mila partecipanti la manifestazione contro il green pass organizzata a Milano. Dalle poche centinaia di persone che si sono radunate in piazza Fontana, il corteo, non autorizzato, si è progressivamente ingrossato, fino a contare quasi 10mila partecipanti, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine. La manifestazione, dopo aver sfilato Palazzo Marino, è passata da corso di Porta Vittoria, fino al Palazzo di Giustizia, per poi tornare indietro. Lo slogan ’libertà, libertà’ è il più scandito dai manifestati, Issitalia stipendi assieme a insulti e cori contro il presidente del Consiglio. Ora ci sono circa 2mila persone radunate in piazza Duomo.

Iss: balzo contagi maschi under-40, effetto Europei calcio Aumento dei contagi a luglio in Italia, soprattutto tra i maschi under-40, per effetto degli Europei di calcio: «A partire da fine giugno l’incidenza nei maschi di età compresa fra i 10 ed i 39 anni, risulta essere sempre maggiore rispetto a quella osservata nelle femmine. Verosimilmente tale andamento può essere dovuto a cambiamenti comportamentali transitori, ad esempio feste e assembramenti per gli Europei di calcio Euro 2020». Issitalia Stipendi in italia sono in netto calo È l’analisi contenuta nell’ultimo report di aggiornamento ’Epidemia COVID-19’ dell’Istituto superiore di sanità.