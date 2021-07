Italia-Belgio è stata falsata! La clamorosa raccolta firme per farla rigiocare!

Secondo alcuni, la partita dei quarti di finale Italia-Belgio è stata falsata! Ecco la clamorosa raccolta firme per farla rigiocare!

L’Italia sta facendo uno straordinario percorso all’Europeo di calcio 2020 che non si è potuto disputare l’anno scorso a causa del Covid-19. Attualmente è arrivata fino alla semifinale che si terrà martedì sera alle ore 21.00 contro la nazionale spagnola. Chi vince andrà dritto in finale e sfiderà una tra Inghilterra e Danimarca.

La nazionale ha superato brillantemente il girone vincendo tre partite su tre, contro Turchia, Svizzera e Galles. Successivamente ha vinto l’ottavo di finale contro la nazionale austriaca con molte difficoltà. Infatti la partita si è protratta fino ai supplementari dopo lo 0 a 0 dei tempi regolamentari.

Ai supplementari sono state decisive le reti di Chiesa e Pessina. Infine, c’è stato il quarto di finale, giocato contro la nazionale belga. Gli azzurri hanno vinto 2 a 1 grazie alle reti di Barella e Insigne, mentre il Belgio ha segnato solamente su un rigore abbastanza dubbio.

Italia-Belgio, chiesta la ripetizione della gara con una raccolta firme.

Nonostante la vittoria schiacciante della nazionale italiana su quella belga al quarto di finale, è stata lanciata una raccolta firme per far ripetere la suddetta partita. Attualmente la petizione è arrivata a quasi 3000 firme e quasi sicuramente arriverà ad un numero elevato.

Sembra tutto una cosa folle e infatti così è. In realtà si tratta di uno scherzo, infatti nelle motivazioni della petizione c’è scritto che si chiede di rigiocare la partita contro la nazionale italiana per perdere nuovamente. Quindi, sostanzialmente, si tratta di una presa in giro nei confronti dei francesi.

Lo sfottò è nei confronti della nazionale francese che, invece, aveva chiesto seriamente di poter rigiocare la partita contro la Svizzera attraverso una petizione. La motivazione in quel caso era la presunta irregolarità della parata decisiva ai rigori da parte del portiere svizzero. Ma, in realtà, era tutto regolare.