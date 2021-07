italia,-bonucci-esulta-sotto-la-curva:-viene-confuso-per-un-invasore-da-una-steward-[video]

L’addetta alla sicurezza non riconosce il difensore dell’Italia e cerca di strattonarlo per farlo uscire dal prato verde

Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna coi tifosi. E’ accaduto questa sera a Wembley quando il difensore della Juventus, per esultare coi sostenitori dell’Italia presenti a Wembley, si è spinto oltre il rettangolo di gioco per ricevere gli abbracci dei tanti appassionati. La faccia del calciatore dice tutto, mentre l’addetta alla sicurezza cerca di strattonarlo per farlo uscire dal prato verde. “Ma è del mestiere questa?”, scrivono nei commenti al video gli italiani utilizzando una celebre frase di Checco Zalone. Una delle tante ironiche considerazioni nei confronti di un episodio che è destinato a diventare virale sui social.