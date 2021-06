italia-galles,-mancini-opta-per-il-turnover:-chance-per-chiesa-e-belotti,-dubbi-su-verratti

Roberto Mancini opta per il turnover in vista di Italia-Galles: il CT azzurro sceglie Chiesa e Belotti dal 1° minuto, dubbi sull’impiego di Marco Verratti da titolare o a partita in corso

“Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo sempre fatto, offensivi e facendo le cose al meglio. È una gara importante, vogliamo chiudere il girone in testa. Sappiamo che sarà più difficile perché giocheremo alle 18 e farà ancora più caldo. Sarà la terza partita in dieci giorni, le prime sono state particolarmente dispendiose e c’è qualche giocatore stanco. Questa, probabilmente, è l’unica gara in cui possiamo fare qualche cambio, le altre saranno decisive. Ma sappiamo che il risultato non cambierà“. Si è espresso così Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Galles, ultima partita del Girone A di Euro 2021. L’Italia è già qualificata, ma non ha ancora la certezza del primo posto. Il CT azzurro ha scelto di far ruotare qualche uomo in vista dell’ultima gara contro quello che sulla carta era l’avversario più semplice del girone, ma che ha raccolto 4 punti rivelandosi alquanto ostico.

Mancini farà riposare qualche titolare, dando spazio a chi ha giocato meno. Il ‘Gallo’ Andrea Belotti prenderà il posto di Immobile al centro dell’attacco, mentre Federico Chiesa agirà sull’esterno al posto di uno fra Berardi (probabile) o Insigne. A centrocampo ci sono dei dubbi sull’impiego di Marco Verratti: il centrocampista del PSG ha recuperato dall’infortunio e giocherà, è da capire se partirà nell’11 titolare o entrerà a partita in corso. In difesa Chiellini non sarà della partita, al suo posto probabilmente Acerbi. Possibile che uno fra Di Lorenzo e Toloi prenda il posto di Florenzi sull’out di destra in difesa, recuperato dalla contrattura ma non ancora al meglio.