italia-in-semifinale,-battuto-il-belgio-primo-nel-ranking-mondiale

L’Italia in semifinale grazie ad una vittoria contro il Belgio, prima nel Ranking Fifa con una partita giocata fino all’ultimo pallone

L’Italia batte il Belgio e vola in semifinale dove affronterà la Spagna

Grande entusiasmo per la qualificazione dell’Italia in semifinale battendo una squadra, la belga, che era rientrata in gioco con un episodio molto dubbio.

Entusiasmo a Monaco di Baviera invasa allo stadio l’Allianz Arena da diecimila italiani.

Leggi anche -> Spagna in semifinale: la Svizzera sfiora l’impresa

Italia in semifinale, qualificazione meritata

L’Italia soffre, ma da grande gruppo e da grande squadra ed è proprio questo che ha riacceso l’entusiasmo in tutto il paese.

La partita si apre con un gol annullato a Bonucci, dopo una revisione al VAR per fuorigioco. Poco dopo una grande occasione capitata sui piedi di De Bruyne ma Donnarumma si esalta compiendo una gran parata.

Al trentunesimo minuto l’Italia passa in vantaggio, con un gran gol di Niccolò Barella, che si libera in area e batte Courtois.

Il Belgio non molla ma è l’Italia a raddoppiare. Il numero 10 azzurro e 24 del Napoli, Lorenzo Insigne, con un gran destro a giro aumenta le distanze.

Ma il Belgio torna in gioco, grazie a un rigore dell’interista Romelu Lukaku, che realizza allo scadere del primo tempo un calcio di rigore molto generoso su presunto fallo di Di Lorenzo.

Il secondo tempo è uno spot per il calcio

Il secondo tempo è uno spot per gli amanti del calcio, si combatte su ogni pallone ma arriva una cattiva notizia per gli azzurri. Leonardo Spinazzola, uno dei migliori azzurri in questo europeo, si infortuna con un presunto stiramento, dopo aver salvato in precedenza un gol fatto sui piedi di Lukaku

Molto probabilmente il suo europeo finisce qui.

Molte interruzioni portano ad un recupero molto ampio, si arriverà al 97esimo con una ultima occasione per il Belgio da calcio d’angolo in cui si riversa in area anche il portiere Courtois.

L’Italia batte il Belgio e vola in semifinale dove affronterà la Spagna

Ma nulla di fatto, triplice fischio finale e si vola a Wembley, per incontrare la Spagna il 6 luglio alle ore 21.

Ora è il momento di godersi questa vittoria e il ritorno del calcio italiano tra le prime quattro d’Europa. Ci aspetta una partita difficilissima, ma il gruppo c’è, così come l’entusiasmo in tutte le piazze italiane.