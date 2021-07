italia-inghilterra-1-1,-la-diretta:-gol-di-bonucci-in-mischia-per-il-pareggio-al-67′

È il giorno dell’atto finale degli Europei. Italia contro Inghilterra. Il motto It’s coming home che risuona da settimane a Londra e la risposta ironica It’s coming Rome, diventato leit motiv sugli spalti durante le partite della Nazionale di Roberto Mancini. Il commissario tecnico si affida alla solita formazione già schierata durante quarti e semifinale, mentre Southgate cambia rispetto alle attese scegliendo Trippier al posto di Saka. A Wembley 65mila spettatori sugli spalti, arbitra l’olandese Bjorn Kuipers.

LA DIRETTA

74′ L’Inghilterra cambia ancora: fuori Rice, dentro Henderson

73′ OCCASIONE ITALIA! Lancio lungo di Bonucci, Berardi al volo di sinistro in acrobazia sul filo del fuorigioco va alto sulla traversa

71′ Southgate cambia dopo il pareggio azzurro: fuori Trippier, dentro Saka

67′ GOL ITALIA!!! BONUCCI!!!!

Corner di Insigne, prolunga di testa per Verratti che in tuffo prende il palo dopo il tocco di Pickford, Bonucci si avventa sulla sfera e insacca!



66′ Palleggio insistito degli azzurri, cross di Chiesa ma Maguire anticipa Cristante in angolo

64′ Stones da calcio d’angolo di testa centrale, Donnarumma la alza sopra la traversa

62′ OCCASIONE ITALIA! Chiesa in assolo in mezzo a tutta la difesa inglese, spara il destro dal centro area ma Pickford si accartoccia e para a mano aperta

60′ Se n’è andato il primo quarto d’ora del secondo tempo. Partita bloccata: l’Inghilterra è chiusa ermeticamente dietro, ma non si affaccia raramente dalle parti di Donnarumma; l’Italia fa tanto possesso ma continua ad avere difficoltà a creare superiorità numerica.

57′ OCCASIONE PER L’ITALIA! Percussione a sinitra Emerson-Chiesa, il primo tiro della juventino è deviato dalla difesa. La palla finisce a Insigne che da posizione defilata in mezzo a tre impegna Pickford

55′ Seconda ammonizione tra gli azzurri: cartellino giallo a Bonucci per un fallo su Sterling

54′ DUE CAMBI PER ITALIA: Cristante per Barella e Berardi al posto per Immobile. Mancini si gioca l’attacco piccolo e senza centravanti

51′ OCCASIONE ITALIA! Insigne a giro dal calcio piazzato sul palo di Pickford. A lato di poco

50′ Calcio di punizione per l’Italia: fallo di Sterling su Insigne al limite dell’area

47′ Primo ammonito del match: è Barella, per un fallo su Kane

45′ Inizia il secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

Inghilterra avanti 1-0 con il gol a freddo di Shaw dopo 2′ minuti frutto di una ripartenza innescata da Kane e rifinita da Trippier che trova la difesa italiana scoperta a sinistra. Da quel momento la Nazionale di Southgate controlla il gioco per quasi mezz’ora, mentre l’Italia fatica ad andare oltre uno sterile palleggio. Per vedere una prima, vera occasione azzurra bisogna attendere il 35′ quando Chiesa fa tutto da solo saltando Rice e calciando di sinistro da lontano: palla fuori di poco. Segnali risveglio confermati negli ultimi 10 minuti del primo tempo, con Immobile che nel recupero si vede respingere una conclusione di sinistro dalla difesa.

46′ OCCASIONE ITALIA! Cross di Di Lorenzo, Immobile si avvita e calcia col destro ma la palla sbatte contro la coscia di un difensore inglese

45′ Quattro minuti di recupero

41′ Punizione Italia, Verrratti sul pallone. Stones respinge di testa

40′ Adesso l’Italia prova a guadagnare metri, ma non trova mai uno spazio utile per aprirsi un varco verso Pickford

35′ PRIMA OCCASIONE ITALIA! Chiesa in percussione supera Rice e calcia da 25 metri di sinistro. Palla di poco a lato

33′ Palleggio insistito degli azzurri che provano ad aprire la difesa inglese, stretta e compatta, nello stretto. Alla fine Insigne ed Emerson non si intendono e l’occasione sfuma

30′ Mezz’ora di gioco: Inghilterra in controllo dopo il gol al 2′ e Italia che finora non è mai stata pericolosa, praticando un palleggio sterile incapace di scardinare la difesa inglese

28′ L’Italia calcia per la prima volta verso la porta di Pickford: tiro da 30 metri velleitario

25′ Ripartenza di Insigne sulla sinistra, Immobile sbaglia due volte il movimento per smarcarsi e la difesa inglese intercetta il filtrante dell’esterno napoletano

24′ Jorginho ci prova, rientra in campo dopo le cure ricevute dallo staff sanitario azzurro

22′ Problemi per Jorginho: il centrocampista azzurro a terra per un problema al ginocchio destro frutto di uno scontro con Sterling

18′ Gli azzurri alzano il baricentro, ma per ora la difesa inglese controlla il palleggio del centrocampo italiano

12′ Gli inglesi in controllo del match: Kane arretra molto in appoggio e apre il campo per gli inserimenti di Trippier a destra che scombussolano sistematicamente la difesa azzurra

10′ Inghilterra ancora pericolosa: verticalizzazione per Trippier, il cross del terzino viene respinto da Chiellini in anticipo su Sterling

6′ L’Italia prova a reagire: percussione di Chiesa che guadagna punizione fuori dall’area. Batte Insigne di destro, palla alta sopra la traversa

2′ GOL INGHILTERRA: SHAW!

Imbucata sulla destra ispirata da Kane, cross di Trippier che taglia tutta l’area di rigore verso Shaw, che al volo di controbalzo batte Donnarumma

1′ Fischio d’inizio di Kuipers

IL PREPARTITA

20.58 – Le squadre si inginocchiano per il Black Lives Matter

Tutti in ginocchio i 22 in campo

20.55 – Squadre in campo e inni nazionali

Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Mattarella in tribuna, in piedi, applaude accanto al presidente della Figc Gabriele Gravina.

20.53 – Saluto in tribuna tra Mattarella e Johnson

Fair play del premier britannico Boris Johnson, che a Wembley ha salutato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un “Forza Italia”. Un modo anche per chiudere le polemiche a distanza dei mesi scorsi sulla gestione dell’emergenza coronavirus.

20.45 – Inizia il pre-show della finale

Cerimonia al centro del campo con ballerini e il trofeo gonfiabile in versione gigante.

20.30 – Azzurri in campo per il riscaldamento

Italia entrata sul campo di gioco per iniziare il riscaldamento quando manca mezz’ora al fischio d’inizio della finale.

20.10 – Mattarella arrivato a Londra

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivo attorno alle 20 a Londra, per assistere alla finale dei campionati Europei. Ad accoglierlo l’ambasciatore italiano Raffaele Trombetta.

19.50 – Le formazioni ufficiali

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct Mancini

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Trippier, Mount, Sterling; Kane. Ct Southgate

19.45 – Piove a Wembley

Sullo stadio di Londra si sta abbattendo uno dei tipici acquazzoni inglesi, mentre i tifosi continuano ad affluire verso gli spalti dopo i disordini nelle ore precedenti alla partita nelle strade della capitale inglese.