italia-quarta-in-europa-per-utilizzo-di-jet-privati.-greenpeace:-“bisogna-vietarli”

Nel solo 2022, in Europa, ci sono stati più di 572 mila voli di jet privati, con un aumento del 64% rispetto all’anno precedente, e le emissioni medie di carbonio di ciascuno dei jet privati utilizzati nel 2022 sono state di 5,9 tonnellate di CO2.

A tirare le somme è un’analisi commissionata da Greenpeace Europa centro-orientale (CEE), la quale mostra che più della metà dei voli di jet privati effettuati in Europa nel 2022 ha percorso una distanza inferiore a 750 km, in molti casi percorribile con alternative più sostenibili come il treno.

Le tre destinazioni più comuni sono state Nizza, Parigi e Ginevra, mentre i Paesi europei con il maggior numero di voli effettuati con jet privati sono stati rispettivamente Regno Unito, Francia e Germania.

In salita anche le cifre relative all’Italia, quarto Paese europeo per numero di voli di jet privati, con 55.624 voli effettuati nel 2022, in crescita del 61% rispetto al 2021.

Secondo le stime di Greenpeace, nel 2022 circa un volo privato su dieci in Europa è partito dall’Italia. Gli aeroporti italiani più frequentati dai jet privati sono stati Milano Linate, Roma Ciampino e Olbia Costa Smeralda.

L’associazione evidenzia poi che una delle tratte più frequentate d’Europa è quella che collega Milano e Roma. Una distanza, fa notare Greenpeace, colmabile in appena tre ore di treno.

Tra le tratte ultra-brevi in Italia si registra anche quella fra Verona e Brescia: appena 44 chilometri percorribili in 35 minuti di treno.

“I jet privati causano in media emissioni fra le 5 e le 14 volte superiori a quelle dei voli commerciali e 50 volte superiori a un viaggio in treno. Sono l’emblema di un settore inquinante e iniquo”, scrive Greenpeace. “Nel 2018 la metà di tutte le emissioni del trasporto aereo è stata causata dell’1% della popolazione mondiale, mentre l’80% delle persone nel mondo non ha mai viaggiato in aereo”.

Per questo Greenpeace chiede ai governi e all’Unione Europea di vietare i jet privati .

“Mentre l’Europa e l’Italia sono alle prese con una terribile siccità, la crescita allarmante dei voli privati è in totale contrasto con gli allarmi della comunità scientifica, secondo cui occorre ridurre immediatamente le emissioni di CO₂ per evitare una catastrofe climatica”, dichiara Federico Spadini, campagna Trasporti di Greenpeace Italia. “L’ultimo rapporto dell’IPCC mostra chiaramente che dobbiamo ridurre subito i consumi di combustibili fossili, a partire dai più superflui come quelli dei jet privati, mezzi di trasporto ultra-inquinanti che devono essere vietati per proteggere il clima, l’ambiente e la nostra salute”.

L’articolo Italia quarta in Europa per utilizzo di jet privati. Greenpeace: “Bisogna vietarli” proviene da The Map Report.

