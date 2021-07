italia-spagna,-gli-hater-rovinano-la-festa:-insulti-social-alla-famiglia-di-morata,-minacciata-la-moglie-alice-campello

Minacce social alla famiglia di Alvaro Morata dopo Italia-Spagna: nel mirino degli hater finisce Alice Campello, la moglie italiana del bomber della Juventus

Era già accaduto dopo il rigore sbagliato contro la Slovacchia, Alvaro Morata era finito nel mirino degli hater social che avevano minacciato lui e la sua famiglia. È successo nuovamente dopo la partita persa con l’Italia in semifinale, nella quale Alvaro Morata è stato prima protagonista positivo con la rete del pareggio, poi protagonista negativo per il rigore sbagliato che ha concesso a Jorginho la chance (sfruttata) di segnare il penalty decisivo. Questa volta gli hater se la sono presa con Alice Campello, la moglie italiana dell’attaccante della Juventus. Diversi i messaggi colmi di odio e minacce rivolti alla ragazza, anche da parte di tifosi italiani, che si è sfogata scrivendo: “sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile“.