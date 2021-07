italia-spagna,-nuove-minacce-di-morte-per-morata.-finalmente-la-reazione:-“ora-basta!”

Una situazione che è diventata insostenibile per lo sportivo e la moglie. Per loro è ora di smetterla con quegli stupidi insulti.

Alvaro Morata, calciatore spagnolo (Instagram)

Álvaro Borja Morata Martín è un calciatore spagnolo che gioca nella Juventus, e che, momento, si sta anche occupando della nazionale spagnola. Come molti suoi colleghi, anche ad Alvaro è stato dato un soprannome che lo caratterizza cioè ʻEl Arieteʼ .

Lo sportivo talentuoso ha 27 anni e, nonostante la sua giovane età, ha già ottenuto in campo dei buoni risultati. Morata, infatti, iniziò la carriera nei primi anni del Duemila, vestendo la maglia dell’Atletico Madrid. Dopo una breve parentesi in una squadra minore, poi, riuscì a entrare a far parte del Real.

Un vero e proprio goleador, insomma, dati, per esempio, i 29 goal segnati in 34 presenze nelle nazionali giovanili. Tra Coppe italiane e spagnole, per di più, i premi conquistati sono già numerosi.

Comunque sia, Alvaro, in questo ultimo periodo, sta anche affrontando un problema che non riguarda direttamente soltanto lui, bensì la sua intera famiglia. Come si sa, infatti, Morata si è sposato con Alice Campello dalla quale ha avuto tre figli Leonardo, Alessandro ed Edoardo.

Ecco come ha reagito la famiglia del calciatore spagnolo

Alvaro e Alice stanno insieme da qualche anno, e a quanto pare, le cose sembrano ancora andare piuttosto bene. I due, però, proprio per questioni calcistiche, hanno subito svariati insulti dopo la partita europea tra Italia e Spagna che, come ricordiamo, ha permesso al Bel Paese di approdare in finale.

Alvaro con la moglie Alici e i figli (Instagram)

La moglie, che è italiana e nella vita fa la fashion blogger e modella, è stata addirittura vista come una sorta di tallone d’Achille dell’attaccante. Per di più, Alice per gli appassionati di calcio viene considerata anche una traditrice dato che, per forza di cose, tifa Spagna.

Ma fosse solo questo. Nelle ultime ore, infatti, la ragazza ha addirittura ricevuto delle minacce di morte nei confronti suoi e dei tre figli.

Alice, però, sta dimostrando di saper gestire la situazione in modo equilibrato e coraggioso. Lo possiamo dedurre, quindi, dal messaggio che ha postato proprio sul suo profilo social. Lo riportiamo di seguito: