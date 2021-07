Italia – Spagna: una semifinale che ha il sapore di rivincita

Italia – Spagna non è mai una partita banale, diversi infatti gli incontri nelle ultime competizioni in particolare agli europei

Italia e Spagna si affronteranno nella prima semifinale degli Europei 2020

La prima semifinale di Euro2020 sarà Italia – Spagna, che deciderà la prima finalista che si contenderà il titolo domenica 11 luglio.

Una partita mai banale e ricca di significati, con incroci sempre decisivi.

Italia – Spagna: la settima volta in un campionato europeo

Le squadre allenate oggi da Mr Roberto Mancini e Luis Enrique, si incontreranno per la settima volta in una gara delle fasi finali degli Europei.

Nessuno può permettersi passi falsi. Nel 2008 gli azzurri furono eliminati ai quarti di finale, ai calci di rigore dopo lo zero a zero, con gli errori di De Rossi e Di Natale. Da lì la Spagna volò in finale vincendo contro la Germania.

Nel 2012 l’Italia di Prandelli ebbe la prima occasione del riscatto ai gironi ma la partita terminò 1 a 1. La grandissima occasione per il riscatto è però alla finalissima dello Stadio Olimpico di Kiev. Ma gli azzurri, provenienti prima dai rigori contro l’Inghilterra ai quarti, e poi contro l’eterna Germania in semifinali, arrivarono troppo stanchi al cospetto di una Spagna devastante.

Il risultato fu di 4 a 0 per gli spagnoli che si aggiudicarono il trofeo.

La vendetta avvenne però nel 2016, quando l’Italia eliminò le furie rosse agli ottavi di finale con il risultato di 2 a 0.

Spagna favorita, nonostante l’avvio sotto le critiche

La Spagna aveva rischiato addirittura di non passare il girone, dopo le numerose critiche in particolare al calciatore della Juve Morata, il più bersagliato addirittura minacciato di morte.

Dopo l’avvio stentato nessuno è riuscito a fermare gli spagnoli che hanno travolto tutti, aggiudicandosi i favori del pronostico.

Sarà il decimo confronto tra europei e mondiali per le due formazioni. La vincente approderà ancora una volta a Wembley e incontrerà la vittoriosa dell’altra semifinale che si giocherà il giorno dopo, tra Danimarca ed Inghilterra.

Gli azzurri saranno orfani di Spinazzola, uno dei migliori dell’europeo mentre la Spagna con tutta probabilità non recupererà Sarabia.

Al netto delle assenze, sarà sicuramente una partita da godersi, che domani fermerà tutto il paese. Sarà sicuramente difficile, ma bisogna crederci tutti insieme per puntare alla finalissima.