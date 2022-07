Italian Pro Tour, Roma Alps Open: l’amateur Paltrinieri in testa. De Leo 3/o

Sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici (par 72), nel quinto evento stagionale del circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, il dilettante azzurro è al comando davanti all’iberico Esmatges

Ancora una grande prova degli azzurri al Roma Alps Open, il quinto evento dell’Italian Pro Tour 2022, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, che ha il supporto dell’official advisor Infront. L’evento, inserito anche nel calendario dell’Alps Tour, vede al comando a un giro dal termine l’amateur Julien Paltrinieri con 130 (64 66, -14) colpi davanti allo spagnolo Alex Esmatges (leader dopo il primo round), secondo con 131 (63 68, -13). In terza posizione con 132 (64 68, -12) c’è il numero uno dell’ordine di merito dell’Alps Tour Gregorio De Leo, alla ricerca di un piazzamento nei piani alti della classifica per mantenere la leadership nella ‘money list’ e avvicinare l’obiettivo di giocare sul Challenge Tour nella prossima stagione (il pass lo staccheranno i primi cinque classificati). L’ultimo round, in programma sabato 23 luglio sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici (par 72), sarà tutto da vivere.

Oltre a Paltrinieri e De Leo, in top ten ci sono altri sei azzurri: Federico Livio (68 67), Andrea Saracino (68 67) e Cristiano Terragni (66 69) sono 6/i con 135 (-9), mentre Riccardo Bregoli (68 68), Gianmaria Rean Trinchero (70 66) e Stefano Mazzoli (67 69), condividono la 10/a posizione con 136 (-8). Con quest’ultimo che è in piena corsa per rientrare nelle prime cinque posizioni dell’ordine di merito dell’Alps Tour.

Le dichiarazioni – “Ho giocato bene. Ho fatto un po’ più fatica con i ferri sulle prime nove buche, ma il gioco corto c’era e soprattutto ho puttato bene. Se dovessi vincere? Andrei con i miei amici al ristorante a mangiare del buon sushi!”. Queste le parole dell’amateur Julien Paltrinieri al termine del secondo round.

Formula di gara e montepremi – Il Roma Alps Open si disputa sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che ha lasciato in gara i primi 55 classificati. In palio un montepremi complessivo di 40.000 euro, con prima moneta di 5.800.

Il percorso – Realizzato nel 1990, il Golf Club Parco De’ Medici – disegnato dall’architetto Davide Mezzecane e tracciato dall’americano Peter Fazio – ha già ospitato manifestazioni internazionali di prestigio come, tra le altre, l’Open d’Italia femminile (con tre edizioni consecutive tra il 2005 e il 2007), il Campionato Mondiale per Golfisti non vedenti nel 2018, la Qualifying School dell’Alps Tour nel 2020 e il Roma Alps Letas Open nel 2021. Presenta un’area di 27 buche divise in tre percorsi: il Bianco, il Blu ed il Rosso protette da bunker tecnici e difficoltosi ostacoli d’acqua che richiedono concentrazione rendendo ancora più stimolante il gioco.

I Partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di DS Automobiles (Main Partner); Fideuram (Official Bank); Kappa (Technical Supplier), Rinascente, Poste Assicura ed Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner). Sport Senza Frontiere Onlus (Social Partner). Official advisor: Infront.