italy-for-climate-sfata-5-falsi-miti-sulle-energie-rinnovabili

Nel 2022 l’Italia ha installato circa 3 GW (gigawatt) di nuovi impianti rinnovabili per la generazione elettrica (2,5 GW di fotovoltaico e 0,5 GW di eolico), contro i contro i 5 GW della Francia, i 9 GW della Spagna e gli 11 GW della Germania. E l’anno scorso l’approvvigionamento di energia derivante da fonti pulite nel nostro Paese ha rappresentato poco più del 35% della produzione nazionale, il dato più basso dal 2014 ad oggi.

A comunicarlo è Italy for Climate, iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, durante un convegno tenutosi a Rimini, in occasione dell’evento K.EY – The Energy Transition Expo, la fiera di riferimento in Italia per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.

Secondo Italy for Climate la crescita di 3GW registrata nel 2022 rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma è comunque una cifra insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

“Tra il 2014 e il 2021 abbiamo installato in media ogni anno solo 0,9 GW”, scrive. “Quella degli ultimi è stata una lunga fase di stallo che ha inciso molto negativamente sul percorso di decarbonizzazione del Paese, perduratasi per 8 anni, allontanando l’Italia dalla posizione di leadership guadagnata in Europa su questi temi”. Lo confermano i numeri: nel 2021 l’Italia ha installato a +1,3 GW, mentre la Germania è arrivata a +6 e la Spagna a +4.

Ad ostacolare l’installazione di fonti pulite, spiega Italy for Climate, sono iter amministrativi lunghi e complessi, le Soprintendenze che bocciano i progetti per motivi paesaggistici, alcune Regioni che fanno moratorie dei nuovi impianti (tutti aspetti che Legambiente ha ampiamente approfondito nel suo ultimo rapporto dal titolo “Comunità rinnovabili 2022”).

Ma alla base di questa opposizione ci sono pregiudizi culturali profondamente radicati, come la convinzione che un sistema elettrico basato sulle fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico sia inaffidabile, poiché dipendente da due fonti “non programmabili” , la cui produzione è determinata dalla presenza o meno di vento e sole. Per smontare questa e altre quattro convinzioni fasulle diffuse fra la popolazione, Italy for Climate ha lanciato la campagna “Falsi miti sulle energie rinnovabili“.

La risposta all’obiezione che “le rinnovabili ci faranno restare al buio”, è che oggi ci sono Paesi che producono elettricità per oltre il 90% da fonti rinnovabili, anche in Europa.

Inoltre, specifica Italy for Climate, “esistono anche fonti rinnovabili ‘programmabili’ (idroelettrico, geotermoelettrico e bioenergie) che continueranno comunque a contribuire a circa un quinto della generazione elettrica nazionale anche nei prossimi decenni”.

In aggiunta, “eolico e fotovoltaico hanno per fortuna una produzione piuttosto complementare nel corso dell’anno (l’eolico più in inverno e il fotovoltaico in estate) e questo ci aiuterà moltissimo nella gestione dei picchi stagionali”.

Il secondo falso mito è che “le rinnovabili sono e rimarranno marginali”. I fatti però dimostrano che da un decennio a questa parte stanno dominando il settore della generazione elettrica e sono le uniche a registrare una crescita significativa. “Gli ultimi dati mondiali disponibili per il 2021, in linea con gli anni precedenti, raccontano che le rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, hanno costituito la grande maggioranza del mercato mondiale: oltre l’80% del della nuova potenza di generazione installata, ovvero 8 kW su 10 sono di impianti rinnovabili, mentre beni il 70% degli investimenti mondiali nella generazione di elettricità sono destinati a queste tecnologie, poco più del 20% ai fossili e meno del 10% al nucleare”.

Ma la convinzione forse più diffusa è quella secondo cui le rinnovabili rovinano la bellezza paesaggistica. Eppure, servirebbe solo lo 0,7% del territorio nazionale per sostituire tutti gli impianti fossili con pannelli fotovoltaici: meno di 200 mila ettari, un decimo della superficie oggi edificata in Italia.

Infine, a quanti credono che “le rinnovabili fanno male a economia e occupazione”, Italy for Climate risponde che, secondo le stime dell’IRENA, al 2030 saranno 14 milioni i nuovi posti di lavoro nel mondo nelle fonti pulite, contro i 5 milioni persi nell’oil&gas.

L’articolo Italy for Climate sfata 5 falsi miti sulle energie rinnovabili proviene da The Map Report.

Vito Califano