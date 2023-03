Itanhaém, SP, abre vagas para cursos de capacitação; veja como se inscrever

Vagas para os cursos de Assistente Administrativo, Assistente Contábil de Crédito e Cobrança, Assistente de Recursos Humanos e Porteiro Controlador de Acesso. Itanhaém abre inscrições para cursos de capacitação

Divulgação/Prefeitura de Itanhaém

A Prefeitura de Itanhaém e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Governo de São Paulo, oferecem 100 vagas para os cursos de capacitação nas áreas de assistente administrativo, assistente contábil de crédito e cobrança, assistente de recursos humanos e porteiro controlador de acesso.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março no site do Programa Municipal de Formação e Especialização. Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, serem alfabetizados e moradores do Estado de São Paulo.

Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados será por e-mail.

As aulas serão ministradas online e de forma presencial no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que fica na Rua Antônio Olívio de Araújo, 5, no Centro.

Bolsa auxílio

As capacitações terão auxílio de bolsa única no valor de R$ 210 para ajudar nas despesas durante a realização do curso. O benefício será disponibilizado aos alunos que cumpram os requisitos e estejam frequentes após 10 dias de aula. O pagamento será feito por meio de código bancário, que o estudante usará para sacar em caixas eletrônicos.

Para receber a bolsa-auxílio, além de ser desempregado e estar frequente no curso, o estudante não pode estar recebendo seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Confira os cursos e as vagas:

Assistente Administrativo – 30 vagas- Aplicação Online

Porteiro Controlador de Acesso – 30 vagas – Aplicação Online

Assistente Contábil de Crédito e Cobrança – 20 vagas- Aplicação presencial

Assistente de Recursos Humanos – 20 vagas – Aplicação presencial

Vittorio Ferla