Itaquaquecetuba abre inscrições para a Banda Marcial

Dayane Oliveira/Divulgação

Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para a Banda Marcial de 2023. Segundo a Prefeitura, as vagas são direcionadas a pessoas com 8 anos ou mais, que sejam alfabetizadas e tem como objetivo reestruturar a consagrada banda municipal.

Serão ofertados cursos de iniciação musical, com aulas teóricas e práticas de instrumentos de sopro (metal) e de percussão. Entre eles estão trompete, trombone, euphonium, trompa e tuba. O início das aulas está previsto para fevereiro.

Por conta do vínculo que a banda proporciona entre o poder público e a comunidade, retomar suas atividades é resgatar uma tradição do município e entreter o público durante solenidades, desfiles cívicos e competições.

“É um grande prazer retomar a nossa gloriosa Banda Marcial de Itaquaquecetuba, que é uma das riquezas culturais no município. A ideia é atrair possíveis músicos para integrarem esse momento tão importante e esperado”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

As inscrições podem ser realizadas através do formulário online (clique aqui para acessar) ou na sede da Secretaria de Cultura, que fica na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (11) 4754-2111.

