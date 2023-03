Itaquaquecetuba abre processo seletivo para mais de 300 vagas de estágio

Prazo para inscrição vai até dia 23 de abril e poderão se candidatar estudantes a partir de 16 anos matriculados nos ensinos médio, técnico e superior. Itaquaquecetuba oferece vagas de estágio para estudantes do ensino médio, téncino e superior

Reprodução

Estudante dos ensinos médio, técnico e superior podem se inscrever para o processo seletivo de estagiários em Itaquaquecetuba, até o dia 23 de abril. São 307 vagas, para diferente cursos. O cadastramento pode ser feito pela internet.

A carga horária é de 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia, bolsa no valor de R$ 1.212,00 e vale-transporte de R$ 248,50 por mês.

Os cursos de estágio disponíveis são de administração (25), análise de sistema (1), arquitetura e urbanismo (5), biologia (2), ciências contábeis (2), direito (25), engenharia civil (8), farmácia (5), gestão ambiental (5), gestão pública (3), jornalismo (1), nutrição (2), pedagogia (100), psicologia (40) e serviço social (24).

Também há oportunidades para técnico em agricultura (4), técnico em biologia (2), técnico em nutricionista (2), tecnologia da informação (10), tecnólogo em agronegócio (1) e para o ensino médio (40). O processo seletivo será válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública.

De acordo com a Prefeitura, serão asseguradas 10% das vagas para pessoas com deficiência e os interessados devem estar cursando do primeiro ao penúltimo semestre. Além disso, será permitida a inscrição por procuração mediante entrega do original do instrumento, acompanhado de cópias dos documentos de identidade do candidato e do procurador autenticadas.

Assim que for convocado, o candidato terá dois dias úteis para ir à Prefeitura de Itaquaquecetuba (avenida Vereador João Fernandes da Silva, 283 – Vila Virgínia), na Secretaria de Governo, e apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência, currículo constando os dados pessoais e acadêmicos, atividades laborais ou de estágio, além do histórico escolar com o aproveitamento por matéria.

Também é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso, o comprovante de residência e a declaração de matrícula. Pessoas com deficiência devem apresentar o laudo médico com o CID (Classificação Internacional de Doenças). A contratação obedecerá a ordem de classificação por curso.

O não comparecimento no prazo ou a falta de apresentação dos documentos implicam na perda do direito à vaga.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi