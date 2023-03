Itaquaquecetuba completa um mês em estado de emergência e sofre mais uma vez com chuva forte

Além de alagamentos, muro e casa desabaram em bairros diferentes da cidade na sexta-feira. Chuva de sexta-feira agrava inundação em bairros de Itaquaquecetuba

Itaquaquecetuba sofreu mais uma vez com a forte chuva que caiu na cidade nesta sexta-feira (10). Há um mês o município está em estado de emergência por conta das chuvas. Outros municípios do Alto Tietê também tem registrado prejuízos recorrentes com as chuvas do verão.

Na sexta-feira, uma casa desabou no Jardim Gonçalves e um muro no desabou no Jardim Amaral. De acordo com o monitoramento de quatro pontos de Itaquaquecetuba na cidade choveu mais de 100 milímetros. No reservatório da Sabesp foram 58,2mm, no Jardim Maragogipe 35,8mm, no Parque Ecológico 31,4mm e no Jardim Luciana 23,21mm.

Auxílio

Além da quantidade de chuva que caiu na cidade, Itaquaquecetuba acaba recebendo o volume de outras cidades.

O prefeito Eduardo Boigues afirma que a cidade está quase um mês embaixo d’água. “Porque a maior bacia hídrica do Estado de São Paulo fica no Alto Tietê. Pode até não chover, tem dia que não chove, e o nível do rio acaba aumentando. Vem de toda essa bacia hídrica, vem água da Serra do Mar, vem de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Santa Isabel. São vários rios e córregos desde o Tietê e seus afluentes tem o Guaió, tem o Jundiaí, Caputera, Una todos eles passam por Itaquaquecetuba. E quando vem para cá, vem com grande força. Então, a gente pede muito auxílio do governo do Estado, o consórcio nosso Condemat para que nos ajude a dia a dia.”

Boigues destaca que a Prefeitura tem poucos funcionários que estão há 30 dias trabalhando 24 horas.

O prefeito aponta que são oito bairros diretamente alagados e é um nível muito alto de água. “Muitas questões de assessoreamento, de ocupações irregulares sim, nós temos esse compromisso e agradeço muito o governo do estado por assumir esse compromisso de procede imediatamente o desassoreamento todo do lote 4. Vai nos ajudar demais na vzão, drenagem dessas água que seguram e retém águas nos bairros de Itaquá. Eu preciso muito da presença física do estado. Nossos colaboradores estão cansado.”

