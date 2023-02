Itaquaquecetuba decreta situação de emergência após fortes chuvas

Segundo a Prefeitura, decreto tem por objetivo minimizar os efeitos da chuva e reforçar as ações emergenciais. Na última semana, bairros da cidade registraram deslizamentos de terra e transbordamento de córregos. Itaquaquecetuba decreta situação de emergência após temporais

A Prefeitura de Itaquaquecetuba decretou situação de emergência na quinta-feira (9), devido às fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. Doze bairros e seis vias da cidade foram as regiões mais afetadas da cidade. As prefeituras de Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes também já decretaram situação de emergência.

Na terça-feira (7), a cidade recebeu 76,2 milímetros de chuva, totalizando em acumulado 220 milímetros, que agravaram o cenário já instalado na cidade.

Entre as principais consequências estão deslizamentos de terra no bairro Nova Louzada e o extravasamento de córregos, que também afetou a região junto ao Marengo Baixo, Vila Japão, Tipóia, Jardim Miray, Jardim Tropical, Parque Piratininga, Vila Bartira e Jardim Fiorelo.

A cheia do Rio Tietê afetou diretamente os bairros Maria Augusta e Vila Sônia, além de ocasionar pontos de alagamento nas principais vias do município, como as estradas de São Bento e Corta Rabicho, avenidas Almiro Dias e Brasil, assim como as ruas Tiradentes e Santa Rita de Cássia.

Rua da Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba, está alagada há uma semana, segundo moradores

Cleiton Aparecido/Arquivo Pessoal

Ainda nos últimos dias, segundo a Prefeitura, foram registrados novos deslizamentos, na Rua Ubiratan, no bairro Vila Arizona, e na Rua Andirá com a Águas Formosas, no bairro Nova Louzada. No total, foram mais de 650 moradias afetadas, deixando aproximadamente 300 pessoas desalojadas que se deslocaram para a casa de familiares.

Na quarta-feira (8), uma equipe multidisciplinar que integra o Plano Municipal de Contingência das Áreas de Risco de Itaquaquecetuba recebeu equipes da Defesa Civil estadual e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Os agentes fizeram vistorias e análises técnicas no Louzada.

Baseado nisso, o decreto tem por objetivo minimizar os efeitos da chuva, reforçando as ações emergenciais por meio da Defesa Civil, do Desenvolvimento Social e de Serviços Urbanos com suporte às famílias afetadas, limpeza de boca de lobo, lavagem de ruas, liberação de vias, retirada de árvores, galhos e detritos, além da obtenção de recursos e ações estaduais e/ou federais necessárias para restabelecer a normalidade local.

“Nossas equipes estão mobilizadas para atender todas as famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram Itaquá nos últimos dias. Todas as secretarias estão empenhadas em diferentes formas de auxílio, desde o primeiro atendimento às famílias, como no fornecimento de itens de limpeza e de saúde”, explicou o prefeito Eduardo Boigues.

“Assim como em outras cidades, Itaquá está recebendo uma quantidade de chuva além do esperado. Diante disso, o estado de emergência, que tem validade de 180 dias, nos ajuda a garantir a segurança e a vida dos munícipes”, finalizou o coordenador da Defesa Civil do município, Anderson Marchiori.

