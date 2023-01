Itaquaquecetuba e Poá reajustam passagem de ônibus

Nos dois municípios, valor passa a ser de R$ 5,30. No Alto Tietê, aumentos já haviam ocorrido também em Suzano e Ferraz de Vasconcelos. Passagem de ônibus vai a R$ 5,30 em Itaquá e Poá

Mais duas cidades do Alto Tietê tiveram aumento na passagem de ônibus. Desde domingo (29), em Itaquaquecetuba e Poá o valor para usar o transporte coletivo passou a ser de R$ 5,30. Antes, os moradores desembolsavam R$ 5. O reajuste foi de 6%.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá informou que “tentou segurar o reajuste, mas não foi possível, pois a empresa tem um contrato que prevê o reajuste de acordo com os índices de inflação, aumento dos combustíveis e outros itens que compõem a fórmula paramétrica de cálculo do reajuste tarifário”.

Ainda segundo a pasta, o valor solicitado pela empresa tinha sido de aumento para R$ 6,70. “A Prefeitura concedeu o mínimo possível para absorver o impacto dos reajustes de combustível e, para não termos paralisação dos coletivos por desequilíbrio econômico financeiro”, informou.

Segundo a Prefeitura de Itaquaquecetuba, o reajuste visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão para garantir a eficiência do serviço e investimentos programados.

De acordo com a concessionária, no transcorrer do contrato, inúmeros fatos impactaram o custo do transporte, entre eles como a pandemia, com expressiva queda no fluxo e o dissídio da categoria.

A Prefeitura destacou que a Radial chegou a solicitar que o valor da tarifa fosse reajustado para R$ 6,21, mas levando em conta a diminuição/perda de rendimentos, aumento do custo de vida familiar e outros fatores, a tarifa ficou em R$ 5,30, valor já praticado por Ferraz de Vasconcelos e Suzano.

Outras Cidades

Desde 8 de janeiro, Ferraz de Vasconcelos e Suzano já têm tarifas maiores no transporte público. Desde então, as duas cidades têm passagem com custo de R$ 5,30.

No dia 11 de janeiro, a Prefeitura de Mogi das Cruzes anunciou que a cidade não terá aumento de tarifa em 2023 e 2024. Segundo a administração municipal, a Prefeitura vai fazer um aporte de R$ 13 milhões por ano para as concessionárias do transporte coletivo.

No início de janeiro, as prefeituras de Arujá, Guararema e Santa Isabel informaram que não havia a previsão de aumento de tarifa no município. Já as prefeituras de Biritiba-Mirim e Salesópolis não responderam aos questionamentos.

