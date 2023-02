Itaquaquecetuba inicia mutirão de oftalmologia nesta quarta-feira

Ação ocorre até o dia 14 de março. Carreta do programa “Mais Exames Itaquá”, onde atendimentos serão realizados, estará estacionada no Largo Monumental Vila São Carlos. Carreta do programa ‘Mais Exames Itaquá’ está instalada no Largo Monumental Vila São Carlos

Fotos: Dayane Oliveira

Itaquaquecetuba vai realizar, a partir desta quarta-feira (1º) até o dia 14 de março, um mutirão de oftalmologia para ampliar as avaliações de córnea e retina em pessoas com idade acima de 50 anos. A ação vai ocorrer no Largo Monumental Vila São Carlos, onde a carreta “Mais Exames Itaquá” está estacionada. Os atendimentos serão feitos de segunda a sexta, das 8h às 13h.

Para participar do processo, que atenderá 70 pacientes por dia, será obrigatório apresentar documento pessoal com foto, cartão SUS e comprovante de residência. Também é necessário estar acompanhado devido ao procedimento de dilatação das pupilas.

Caso o paciente seja diagnosticado com catarata, ele sairá da carreta com data agendada para a cirurgia.

