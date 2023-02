Itaquaquecetuba inscreve para o workshop de ovos de Páscoa

Ao todo, são 30 vagas. O curso é direcionado para moradores de Itaquaquecetuba com mais de 18 anos. Curso em Itaquaquecetuba vai ensinar como fazer ovos de Páscoa

Reprodução/TV TEM

A Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba inscreve até esta quinta-feira (9) interessados em participar de um workshop para aprender como fazer ovos de Páscoa. São 30 vagas. Os interessados devem se cadastrar pela internet.

De acordo com a secretaria, serão apresentadas técnicas de produção artesanal de bombons e ovos de chocolate, tanto no modelo tradicional como de colher, além de planejamento da quantidade de matéria-prima. Os alunos vão aprender técnicas de derretimento e temperagem, modelagem e decoração, considerando aspectos de qualidade e as normas de higiene e segurança do trabalho.

As aulas serão nos dias 13 e 17 deste mês, das 9h às 11h, na Casa de Cursos, na Rua Dirce Passos, 14, no Centro. O material didático, assim como os produtos utilizados durante a produção dos ovos de chocolate, serão fornecidos pela secretaria.

Vito Califano