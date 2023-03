itaquaquecetuba-instala-abrigos-para-moradores-prejudicados-pelas-enchentes

Abrigos foram criados na Vila Sônia e na Vila Maria Augusta. Segundo Hadla Issa, secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba, Prefeitura fornece auxílio na alimentação, saúde e na educação de quem está nos abrigos. Itaquaquecetuba cria abrigos para moradores prejudicados pelas enchentes

Cerca de 40 pessoas estão fora de casa em Itaquaquecetuba por causa dos transtornos causados pela chuva. A Paróquia Jesus Divino Mestre, na Vila Japão, abriga 26 pessoas e oito famílias. O local conta com uma grande quantidade de roupas recebidas por meio de doações. Tendas e barracas estão instaladas no local para que as famílias possam dormir.

Uma das pessoas abrigadas na paróquia é Edileusa, da Vila Sônia. “Foi terrível, viu. Terrível. Começou a subir [a água] e nós tivemos que sair de lá. Ainda bem que a gente está abrigado aqui”.

Elis também teve que ir para o local com a filha de um ano de idade. Ela conta que, apesar da situação que passa, espera voltar para casa. “Encheu de água e perdi bastante coisa também. Tudo alagado, mas graças a Deus nós estamos aqui, na força de Deus, esperando a água baixar”.

Segundo Hadla Issa, secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba, a cidade disponibiliza abrigos para quem teve que sair de casa às pressas. “Nós temos dois abrigos, um na Vila Japão, que é esse onde a gente tá, e um na [Vila] Maria Augusta. São 20 famílias, 48 pessoas desabrigadas que a gente está acolhendo neste momento”.

Barracas foram instaladas e paróquia que recebe desabrigados em Itaquaquecetuba

TV Diário/Reprodução

A secretária também afirma que a Prefeitura está fornecendo auxílio na alimentação, saúde e educação de quem está nos abrigos.

“Nós servimos cinco refeições diárias. A gente fez todas as transferências de bairros, por exemplo, Vila Sônia, como você mostrou ali, as assistidas. As crianças foram transferidas temporariamente para as escolas do bairro, então elas estão tendo acesso à escola, atividades culturais e esportivas. Além disso, a gente tem uma equipe de saúde 24 horas sempre pronta para atender. E é isso”.

O contato com a água de alagamentos e enchentes – de córregos, rios e até de esgoto – pode gerar contaminação. Segundo a secretária, alguns moradores que estão nos abrigos da cidade passaram mal e precisaram de atendimento médico.

“A gente teve sim. Tem três pessoas que não estão muito bem, a gente está suspeitando de leptospirose. Mas estamos fazendo o acompanhamento, levando ao médico, acompanhando, inclusive, as crianças diariamente”.

