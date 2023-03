Itaquaquecetuba promove 2º Fórum Aberto de Cultura; veja como participar

Encontro será realizado na quarta-feira (29), às 20h, e tem o objetivo de debater as leis de fomento e financiamento cultural. Prédio da Secretaria Municipal de Cultura de Itaquaquecetuba

A Prefeitura de Itaquaquecetuba promove o 2° Fórum Aberto de Cultura nesta quarta-feira (30), às 20h. O encontro, realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tem o objetivo de debater de maneira democrática a aplicabilidade das leis de fomento e financiamento cultural na cidade.

Os interessados em participar devem se inscrever previamente pela internet. O evento é realizado em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural e ocorre na sede da pasta, localizada na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53, na Vila Virgínia.

“O fórum é um grande momento dos artistas e da população opinarem nas ações culturais de todos os segmentos. Vamos pensar juntos em melhores maneiras para desenvolver a cultura na cidade, seja em âmbito estadual ou federal, com leis e verbas de incentivo à cultura”, disse a secretária de Cultura Maria Ana Rosa.

Além de debater a difusão e construção dos planos de ações culturais, entre os principais assuntos abordados estão a Lei Paulo Gustavo e os editais do Fundo Municipal de Cultura. Música, incentivo à leitura e literatura, artesanato, patrimônio histórico, artes cênicas, dança contemporânea e outros segmentos também serão abordados.

