Itaquaquecetuba tem inscrições abertas para casamento comunitário

No total 30 casais serão selecionados para formalização da união que acontece no dia 27 de abril. Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para o casamento comunitário. De acordo com a Prefeitura, 30 casais serão selecionados para a formalização da união no dia 27 de abril. Os interessados devem se inscrever até quarta-feira (15).

Para participar é necessário morar no município por no mínimo um ano, comprovar renda de até meio salário mínimo por pessoa ou três salários mínimos de renda mensal total, ter idade mínima de 18 anos e estar inscrito no Cadastro Único.

“Como são apenas 30 vagas, utilizaremos critérios para desempate, como a renda mais baixa, tempo de vivência em união estável, casal com filhos, maior tempo morando na cidade e, em último caso, será feito sorteio”, explicou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.

A Prefeitura destaca que todo o processo que envolve o casamento será sem custo aos noivos, desde a documentação no cartório, assim como a concretização e celebração da festa coletiva. Cada casal poderá contar com a participação de até oito convidados.

Os interessados devem apresentar RG, CPF, certidão de nascimento, comprovantes de renda e de residência, carteira de trabalho e ficha de inscrição no CadÚnico.

Os documentos vão passar por uma análise até 17 de fevereiro e a divulgação dos casais selecionados será publicada no site da Prefeitura de Itaquaquecetuba.

Toda a documentação deve ser entregue na Avenida Vereador João Barbosa de Moraes, 448B , Vila Zeferina, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vito Califano