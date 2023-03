Além disso, 38 pessoas estão em dois abrigos da cidade. Município está há um mês em estado de emergência por causa das chuvas. Ruas da Vila Maria Augusta, em Itaquaquecetuba, ficam alagadas por causa das chuvas

Cleiton Aparecido/Arquivo Pessoal

Itaquaquecetuba tem mais de 800 pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas. Além disso, 38 pessoas estão em dois abrigos na cidade. Há um mês o município está em estado de emergência por conta das chuvas.

De acordo com a Prefeitura, 38 pessoas estão desabrigadas e 800 estão desalojadas. O abrigo da Vila Japão está com 26 pessoas, enquanto o abrigo da Vila Maria Augusta tem 12 pessoas.

A cidade ainda registrou na sexta-feira (10), o desabamento de uma casa no Jardim Gonçalves e de um muro no Jardim Amaral. Somente na sexta-feira, choveu mais de 100 milímetros em quatro pontos da cidade. No reservatório da Sabesp foram 58,2mm, no Jardim Maragogipe 35,8mm, no Parque Ecológico 31,4mm e no Jardim Luciana 23,21mm.

