Itatiaia começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 a partir de segunda-feira

Itatiaia (RJ) vai começar a aplicar na população a vacina bivalente contra Covid-19 a partir de segunda-feira (27).

Na primeira etapa, a dose será destinada a idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência e residências inclusivas.

A vacinação será disponibilizada em todos os postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, de 9h30 às 11h30 e 13h às 16h.

Os imunossuprimidos serão vacinados apenas na Políclinica Municipal, de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h30. A unidade de saúde está localizada na Avenida dos Expedicionários, no Centro.

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS. No caso dos imunossuprimidos, também deve-se levar um laudo ou receita médica que comprove a condição clínica.

Veja as próximas fases da aplicação da bivalente:

Fase 2: Pessoas de 60 ou mais;

Fase 3: Gestantes e puérpera;

Fases 4 e 5: Trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, população a partir de 18 anos de idade privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.

