Itirapina dobra valores de entrada de veículos de turistas na Represa do Broa no carnaval

Eles começam a ser cobrados a partir das 6h desta quarta (15) e valem até às 18h do dia 22 de fevereiro. Valores para visitar Represa do Broa em Itirapina aumentam durante o Carnaval

Por conta do carnaval, o valor para entrada de veículos de turistas na Represa do Broa, em Itirapina (SP), será dobrado em relação aos dias normais.

A medida vale a partir das 6h de quarta-feira (15) e vai até 18h do dia 22 de fevereiro. (veja abaixo os valores).

O decreto com os novos valores foi publicado no Diário Oficial. A prefeitura argumentou que devido ao feriado aumenta o número de turistas que causam “inúmeros transtornos e dificulta que se ofereça uma infraestrutura adequada ao seu bom atendimento, principalmente no que tange à segurança dos mesmos”.

“A gente sabe que no Broa a gente recebe uma quantidade muito grande turistas no carnaval. Pensando nisso, a prefeitura aumentou os valores para que a gente possa dar um apoio maior aos turistas como salva-vidas, que estamos dobrando o número, a gente tá colocando segurança 24h na portaria. Também temos a polícia delegada que é uma polícia contratada pela prefeitura e tudo isso gera custos”, explicou o secretário Adjunto de Turismo, Cristiano Macedo.

Ele também declarou que a prefeitura irá dobrar o número de banheiros químicos disponíveis para os turistas e as limpezas.

“No carnaval, como a gente recebe muitos turistas a quantidade de lixo que é deixada aqui no município é muito grande. Então, pensando nisso, a gente vai ter uma ação especial de limpeza da orla da praia”, completou.

Preços para o carnaval

O pagamento é feito na entrada do balneário. Se o turista for ficar todos os dias na represa, o valor é cobrado apenas uma vez.

Motociclistas e motonetas – R$ 40

Carros de passeio e caminhonete (até 5 passageiros) – R$ 100

Veículos de passeio e caminhonetes com reboque para embarcações – R$ 200

Peruas Kombi, vans e similares de turismo – R$ 600

Caminhões e tratores com reboque, carrocerias, baú ou caçambas – R$ 400

Micro-ônibus – R$ 1,2 mil

Ônibus – R$ 2 mil

Reboque – R$ 160

