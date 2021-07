«It’s a sin»: la parola al costumista della serie sulla comunità LGBT anni ’80

Gioiellino britannico e autentica rivelazione della stagione, It’s a sin è una delle poche serie a mettere d’accordo pubblico, critica e istituzioni. Disponibile in Italia su Starzplay (il canale originale inglese è Channel 4), ha conquistato tutti con soli cinque episodi. Nessuna sorpresa, però: il creatore Russell T. Davies ha sempre collezionato successi sul piccolo schermo, firmando cult come Queer as folk e Years and years (con Emma Thompson). Quest’ultimo progetto, che ha debuttato alla Berlinale in maniera trionfale, ha appena vinto due premi al prestigioso Festival della TV di Monte Carlo organizzato da 60 anni in onore di Grace Kelly e attualmente presieduto da suo figlio il Principe Alberto di Monaco. Gli spettatori lo hanno letteralmente divorato e ha ottenuto il plauso sociale perché nel Regno Unito, dov’è nato ed è andato in onda per primo, questo racconto ha ottenuto un’impennata di test dell’HIV richiesti. A sentir parlare i dati, un vero e proprio miracolo che ha coinvolto attori del calibro di Neil Patrick Harris e Stephen Fry. La vera forza della storia, però, restano i giovanissimi e – ancora per poco – sconosciuti interpreti dei protagonisti. Lo racconta ad AD il costumista Ian Fulcher via Zoom, in collegamento da Torino, dove si trova momentaneamente in vacanza dalla famiglia del fidanzato, con cui vive a Londra. Già ideatore dell’estetica di altri progetti di successi, tra cui A very British scandal con Hugh Grant, ha firmato guardaroba visionari e futuristi in serie come Humans dimostrando grande versatilità.

La trama

It’s a sin è ambientato nell’Inghilterra anni Ottanta e racconta di un appartamento colorato, divertente e pieno d’amore, il Pink Palace, abitato e frequentato dalla comunità LGBT dell’epoca. Non aveva un nome né una bandiera arcobaleno, ma inizia a far capolino nel mondo reclamando i propri diritti quando un virus non identificato sembra colpire soprattutto gli omosessuali. I momenti di spensieratezza, di scoperta della propria sessualità e di transizione verso l’età adulta diventano ricordi popolati da funerali e perdite.

È Jill (Lydia West), l’unica figura femminile del gruppo, un’aspirante attrice assieme al miglior amico Ritchie (la popstar Olly Alexander), a intuire la portata dell’HIV e ad unire gli altri per scoprire la verità sull’AIDS, di cui ancora non si sa quasi nulla. Il resto della comitiva è formato da ragazzi dal cuore d’oro, spesso abbandonati dalle famiglie dopo il coming out o ancora in fase di scoperta di sé: Roscoe (Omari Douglas) lavora come barista e sciocca la famiglia nigeriana con look appariscenti e atteggiamento sfacciato, mentre il timido Colin (Callum Scott Howells), appena arrivato a Londra dal Galles lavora in un negozio si alta sartoria sotto la guida di Henry (Neil Patrick Harris). Ash (Nathaniel Curtis) invece è un insegnante di origini indiane mentre Stephen Fry, segretamente gay, presta il volto ad Arthur Garrison, politico del partito conservatore britannico.

Le loro storie s’intrecciano fino a fondersi in un mosaico struggente e meraviglioso.

La parola al costumista Ian Fulcher

L-R Richie and Callum

Qual è il tratto estetico distintivo della serie?

«Il creatore ed io abbiamo puntato tutto sull’iconicità dello stile perché fosse subito riconoscibile e identificabile con la storia. Per farlo abbiamo attinto non solo ai nostri ricordi dell’epoca ma alla memoria collettiva degli anni Ottanta e non parlo della versione patinata dei magazine del tempo ma proprio del look che si vedeva in casa, per strada e ovunque attorno a sé».

Ogni personaggio lo declina a modo suo, vero?

«Assolutamente: Roscoe, ad esempio, è il più appariscente e divertente, forse quello con cui mi sono sbizzarrito di più nello stile. È un ragazzo rifiutato per la propria omosessualità a casa sua ma che trova il posto a cui appartenere quando arriva al Pink Palace ed è finalmente libero di creare il suo look, la sua immagine. Basta guardarli: ciascuno esprime carattere attraverso ciò che indossa».

E Jill?

«Lei è un’artista ma si connota soprattutto per l’indole materna, per la capacità di tenere insieme la comunità di cui si sente parte attiva: non è una donna sessualizzata, ma affettuosa, avvolgente, capace di far stare a proprio agio chi sta intorno, quindi i suoi abiti sono morbidi, colorati e sempre pronti a regalare un abbraccio e una coccola, come un porto sicuro in cui rifugiarsi».

Colin invece è discreto e quasi dimesso.

«Neppure lui infatti ha un’immagine sessualizzata, anzi veste sempre in giacca e cravatta, in maniera professionale sul lavoro e sempre curata nel privato. Quando per la prima volta indossa jeans aderenti lo vediamo per quello che è, un ragazzo come gli altri, che a casa si ritrova circondato da personalità prorompenti e spumeggianti. Soprattutto all’inizio lui si mette ai margini della storia, osserva quasi timidamente ma senza mai inserirsi in maniera aggressiva. Per lui parlano i dettagli… e infatti dalle mie ricerche sui gay club londinesi ho scoperto che all’epoca i giovani erano molto più vestiti di ora, indossavano tanti strati e uscivano la sera con la stessa ordinarietà di come si presentavano di giorno, in maniera molto naturale».

Quale attore del cast si è portato a casa una delle sue creazioni?

«Credo che Lydia West abbia chiesto un paio di abiti di Jill, il rosso e il rosa mentre Olly Alexander ha chiesto tutti i top di Ritchie, ognuno abbastanza singolare».

Il costumista Ian Fulcher

Risalgono ad un look anni Ottanta, pensa siano comunque declinabili ai giorni nostri?

«Certamente perché hanno un’anima moderna, non a caso Stephen Fry ha tenuto tutti i completi del suo personaggio, realizzati interamente su misura per lui. Guarda poi Roscoe e Richie con i vari strati di denim, non assolutamente attuali».

Come ha ottenuto questi look?

«Nella maggior parte dei casi sono capi originali dell’epoca, acquistati in negozi vintage e mercatini dell’usato, mentre alcuni look, come il completo che Ritchie indossa nell’esibizione sul palco è interamente fatto a mano da me. Ho preso come riferimento soprattutto Stella McCartney e quindi ho comprato il 60% dei capi e affittato molti altri».

Su cosa ha puntato per ottenere un’estetica tanto diversa?

«Sui colori che sono sempre il cuore di tutto il mio design. Appena guardi i personaggi capisci subito il tono della scena e in questo ho lavorato a stretto contatto con il designer della produzione, per amalgamare le palette degli abiti a quelli della cornice o a volte creare un fortissimo effetto contrasto. Prendi una delle ultime scene in ospedale, uno dei pazienti indossa un cardigan crema, sembra quasi un angelo, una figura eterea e impalpabile».

Come avete lavorato insieme?

«Abbiamo studiato le palette delle varie location e anche quelle negli ambienti ricreati negli studi televisivi. Sul verde, ad esempio, quando volevamo rappresentare ambienti e stili deprimenti, in contrasto con i toni sgargianti del Pink Palace. Ogni casa riflette lo stile e la personalità del proprietario e quindi basta metterci piede per capirne il carattere, sempre combinato con l’estetica dell’abbigliamento. Ogni volta in cui ci accostavamo al monocromatico usavamo un’attenzione particolare, per non creare dissonanze».

Questo lavoro sembra davvero agli antipodi rispetto alle tinte monocromatiche che ad esempio ha usato in Humans, come ci è arrivato?

«In Humans (disponibile su TIMVision, ndr.) sono partito dalle basi, perché nel futuro questi androidi non hanno ad esempio tasche o dettagli pratici, né design o pattern, svolgono una determinata funzione. Quando iniziano a sviluppare doti umane si vede il cambiamento nel taglio e negli stili. Ogni scelta di guardaroba infatti ha una ragione ben precisa».

Una scena scolpita nella memoria?

«Anche ora che ne parlo mi viene la pelle d’oca a ripensare alla scena dei ragazzi sulla panchina, che racchiude nel parco tutto il senso di famiglia e amicizia. Per me resta la più intensa perché all’inizio della storia sono tutti lì insieme, pieni di speranze e aspettativa sul futuro, ma quando li rivediamo nel finale ha un sapore triste perché sai cos’hanno passato e che cosa li ha travolti».

Il pubblico chiede a gran voce una stagione due, anche se questa è una miniserie. Che ne pensa?

«Inizialmente le puntate sarebbero state sei, con un’appendice sugli Anni Novanta con Roscoe e Jill, ma non so se questo si svilupperà in una nuova stagione, lo spero».