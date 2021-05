Iva Zanicchi abbandona l’Isola a metà puntata: “Salto al pronto soccorso”

Iva Zanicchi ha lasciato la puntata dell’Isola dei Famosi a metà serata. Non è accaduto nulla in onda, e neanche durante le pubblicità. Il motivo è legato a qualcosa che è successa prima di arrivare in studio e che l’ha costretta ad andare via prima. Di rientro da una pubblicità poco prima di mezzanotte, Ilary Blasi ha dato la parola alla sua opinionista per spiegare cosa è successo oggi. Iva Zanicchi ha raccontato di essere stata punta da una vespa. Ha mostrato anche la mano, che in effetti era molto gonfia rispetto all’altra.

La cantante ha ironizzato anche in questo momento, dicendo che si è lasciata pungere perché voleva una mano più da giovane. Con il gonfiore dovuto alla puntura la pelle era più liscia. Iva Zanicchi aveva la mano gonfia per la puntura di vespa e non ha nascosto di avere anche qualche linea di febbre. Ha tranquillizzato il pubblico, ma evidentemente ha avuto modo di sentire il medico nel blocco pubblicitario e le ha consigliato di tornare a casa. Queste le sue parole:

“Non è niente, anzi buona serata a tutti. Però il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì”

Ilary Blasi le ha chiesto se sentiva dolore alla mano e l’opinionista ha confermato. Ha preferito lasciare prima la puntata dell’Isola dei Famosi e farsi visitare. Anche perché con le punture delle vespe non si scherza, meglio prevenire che curare. Magari prima della puntata stava meglio e ha deciso di essere presente nella quindicesima serata del reality show. Poi però non ha resistito ed è tornata a casa. Tommaso Zorzi l’ha accompagnata dietro le quinte, ma è difficile che farà ritorno prima della fine della puntata.

Controllando il profilo Instagram della Zanicchi non ci sono novità, per cui bisognerà attendere domani per capire come sta la sua mano e se alla fine è stato necessario davvero fare un salto al pronto soccorso. Con l’assenza di Iva Zanicchi in studio all’Isola 2021, Elettra Lamborghini ha chiesto alla conduttrice di provare l’emozione di sedersi al suo posto. Da quando è arrivata in studio, infatti, Elettra si è sempre seduta da sola di fronte a Iva e a Tommaso.