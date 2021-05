Iva Zanicchi, Confessione Choc Sulla De Filippi: “Se Parli Male Di Lei Ecco Che Ti Succede” Putiferio A Mediaset

Iva Zanicchi senza freni a Tv Talk (Rai Tre), dove ha rilasciato alcune dichiarazioni alquanto interessanti su Maria De Filippi. Ma perché si è finiti a parlare della moglie di Maurizio Costanzo? Tutto è cominciato quando Riccardo Bocca, giornalista ed esperto di linguaggi televisivi, ha mosso delle pesanti critiche sul nuovo programma di Lorella Boccia, Venus Club, in cui è stata protagonista proprio la Zanicchi.

Secondo Bocca, Venus Club, nel corso della prima puntata, è stato un “programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite”, mentre nella seconda puntata lo show è diventato “inutile, inginocchiato a Maria De Filippi, con tutti i presenti, ospiti e cast, riconducibili a lei”, impegnati ad “osannarla“. Bordate che hanno trovato la pronta replica della Zanicchi: “Io stimo Maria, come tutti perché se non lo dici poi…”. Immediata la reazione del conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini: “Insomma, è da contratto dirlo“, ha ironizzato il giornalista.

LEGGI ANCHE—> “Maria de Filippi si sente Dio, mi ha cacciato e ora non mi vuole più nessuno in tv” La confessione choc. Maria furiosa: “Querelo” Risate in studio; quindi Iva Zanicchi ha proseguito: “A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata”. Finita qui? Manco per idea visto che la fumantina opinionista de L’Isola dei Famosi ha esternato ciò che probabilmente molti pensano ma si guardano bene dal dire: “Se io mi tengo buona Maria e vado a fare i suoi programmi sono a posto per 10 anni, su siamo sinceri!”

Insomma, il succo del discorso è questo: in tv non c’è una persona che sia una, al di là che si sia in un programma Mediaset o Rai, che non tessa le lodi di Maria quando si finisce a parlare di lei. Evidentemente è una professionista assai stimata (e su questo non ci piove). Ma è altrettanto evidente, come ha sottolineato la Zanicchi, che essendo pure una donna di ‘potere’ che gestisce show di vasto successo, molti nutrono interesse a “tenersela buona”. D’altra parte è naturale che chi punta a lavorare sul piccolo schermo cerchi di ingraziarsi la conduttrice pavese.

Iva Zanicchi: "Se mi piace fare l'opinionista a L'Isola dei Famosi? Riesco a dormire a occhi aperti" Il ciclone 'Iva Zanicchi" ha poi snocciolato un'altra chicca. Quando le è stato chiesto se si stesse divertendo a fare l'opinionista a L'Isola dei Famosi, programma della rete ammiraglia Mediaset condotto da Ilary Blasi, ha risposto con un ironico "tantissimo". Ironico appunto. A stretto giro, infatti, ha sfoderato una metafora assai chiarificatrice su quel che pensa realmente a riguardo del reality di Canale Cinque che la vede protagonista: "Mi diverto tantissimo, riesco a dormire ad occhi aperti".