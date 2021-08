iva-zanicchi-diretta-su-l’isola-dei-famosi-“bisogna-avere-sempre-…”

Conosciamo tutti Iva Zanicchi per essere una nota artista italiana e cantante di grande successo. In questi ultimi anni è stata presente in diverse trasmissioni televisive e proprio la scorsa stagione è stata una delle opinioniste del reality L’Isola dei Famosi insieme a Elettra Lamborghini ed a Tommaso Zorzi. Proprio in questi ultimi giorni, la nota artista è stata intervistata e pare che abbia proprio parlato di questa esperienza all’interno del reality, facendo delle dichiarazioni piuttosto interessanti. Ma cosa ha dichiarato la nota Iva Zanicchi?

Iva Zanicchi, opinionista all’Isola dei famosi per il secondo anno consecutivo?

Ebbene si, Iva Zanicchi ha alle spalle una carriera di grande successo e su questo non c’è alcun tipo di dubbio. È stata al timone di una trasmissione molto importante per molti anni e ha vinto per ben tre volte il Festival di Sanremo, ma è stata anche un noto personaggio televisivo. Nel corso di una recente intervista pare che la cantante abbia parlato della sua esperienza vissuta all’interno del reality L’isola dei famosi. Sappiamo bene che è stata sicuramente molto impegnata la scorsa stagione, essendo stata l’opinionista dell’’isola dei famosi 2021. Ebbene, Iva ha sostenuto di essersi tanto divertita e di avere anche molto apprezzato Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice.

Le dichiarazioni sorprendenti di Iva

Nel corso dell’intervista rilasciata al periodico Mio pare che il giornalista le abbia chiesto se nel caso in cui le venisse riproposto, sarebbe propensa ad accettare ancora una volta questo ruolo. Le dichiarazioni di Iva Zanicchi sono state piuttosto sorprendenti. “E’ prematuro parlarne. Il detto dice: “Paganini non ripete”, ma se me lo dovessero chiedere, ci penserei. Comunque credo che gli opinionisti diano un contributo, ma la vera forza dell’Isola devono essere i naufraghi”. Queste le dichiarazioni di Iva Zanicchi la quale non ha del tutto quindi escluso la possibilità di poter ripetere questa sua esperienza all’interno del reality.

Cosa significa fare l’opinionista, il parere di Iva

“Non è facile, anche perché l’opinionista opina poco. Bisogna avere un’espressione sorridente e non sempre ce la fai. Ma all’Isola mi sono divertita. Ilary è una gran donna: elegante, bella, sempre rilassata e molto generosa”. Questo ancora quanto dichiarato dalla Zanicchi parlando in generale di ciò che significa per lei fare l’opinionista al giorno d’oggi. Non si conosce quindi il futuro professionale di Iva Zanicchi la quale tra l’altro un po’ di tempo fa aveva annunciato delle importanti novità insieme ad Orietta Berti.